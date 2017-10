Nintendo World Championships 2017 fue un éxito en Disney XD

EU(GH)

Este fin de semana se llevó a cabo el Nintendo World Championships 2017, torneo donde los fans de Nintendo compitieron en distintos títulos de la compañía y donde pudimos conocer un avance importante de Super Mario Odyssey, según informó Level Up El evento fue transmitido por el canal Disney XD y, según la medición de los niveles de audiencia, fue todo un éxito colocándose como la transmisión con mayor audiencia en el rubro de "esports" para el canal.Según información del sitio especializado en "esports", “The Next Level”, quienes tomaron datos de la firma de análisis Nielsen, el Nintendo World Championships 2017 se colocó como el evento de "esports" con mayor audiencia en Disney XD gracias a que registró 240,000 espectadores totales, de los cuales 22% se encuentran en el rango de edad de 18 a 49 años.Este logro superó al que hasta entonces era el evento con mayor audiencia en el rubro de "esports" para el canal y que curiosamente también estuvo relacionado con Nintendo: las finales de “Super Smash Bros. for Wii U” en EVO 2017.De esta forma, el evento de Nintendo ha sido el de mayor audiencia en lo que va del año, superando torneos de “Heroes of the Storm”, “Street Fighter V” y “FIFA 17”.Ahora bien, en cuestión general el Nintendo World Championships 2017 se colocó en el lugar 19 de los eventos de "esports" con mayor audiencia en lo que va de 2017, donde los primeros lugares pertenecen a la cadena de medios CBS y su transmisión de los torneos de “Candy Crush” que son vistos por millones de personas.