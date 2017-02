¡Samurai Jack regresa!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aku, el malvado hechicero “cambia formas”, estaba a punto de ser derrotado por un guerrero samurai. En un último intento desesperado, usó su magia para abrir un portal en el tiempo y enviar a su oponente al futuro, donde su maldad reina en todos los confines del mundo. Desde entonces, Samurai Jack intenta encontrar el modo de regresar a su época y revertir todo el mal de Aku.



Después de 13 años del último episodio de Samurai Jack, Cartoon Network, a través de Adult Swim, lanzó esta semana el trailer de la quinta temporada de la serie animada que se estrenará el 11 de marzo de este año.



El video fue compartido en el fanpage oficial de Adult Swim, lo que causó revuelo en las redes sociales con quienes fueron seguidores de la caricatura que se estrenó el 10 de agosto del 2001 y finalizó el 25 de septiembre del 2004 con 52 episodios.



La popular serie animada mostrará al personaje titular sumido en la peor crisis de su historia, luego de que Aku destruyera todos los portales que permitían sus viajes temporales. Los efectos secundarios detienen el envejecimiento, por lo que el héroe parece condenado a deambular por el mundo para toda la eternidad.



“Han pasado 50 años desde que vimos Samurai Jack y el tiempo no ha sido amable con él. Aku ha destruido cada portal de tiempo y Jack ha dejado de envejecer, un efecto secundario del viaje en el tiempo. Parece que ha sido maldecido para vagar por la tierra por toda la eternidad”, cita la sinopsis final.



La quinta temporada de Samurai Jack contará el regreso de Phil LaMarr como Jack, aunque el lamentable deceso de Mako Iwamatsu en 2006 obligó a un recast para Aku. La serie también marcará la vuelta de su creador Genndy Tartakovsky, ahora como productor ejecutivo. Finalmente destaca que esta nueva temporada que contará sólo con 10 episodios, ofrecerá un desenlace definitivo para la historia.



SIN CENSURA



Durante el festival de Annecy que se realizó en Francia durante junio del 2016, se mostró la primera gráfica del tan esperado regreso de Samurai Jack. Ahora la serie se tornará más adulta gracias a la imagen donde se puede ver a Jack cubierto de sangre y con una mirada más seria y fúrica que en sus primeras temporadas.



Según Tartakovsky, la nueva entrega tendrá “un tono más oscuro y teatral” y la describe como una historia de “redención” y el intento de Jack de descubrir quién es él de nuevo. Tartakovsky y el resto del equipo de producción han grabado un reportaje “detrás de las cámaras” sobre esta nueva tanta de capítulos, que está disponible en redes sociales del creador y Youtube.



El estilo distintivo de Samurai Jack fue el que llevó a George Lucas a contratar a Genndy Tartakovsky para realizar la serie animada Star Wars: Clone Wars. El estilo cinemático ya mostrado aparece entre las batallas rápidas, explosiones, escenas sin diálogo, entre otras.



PERSONAJES



Samurai Jack



Su verdadero nombre nunca es revelado. Es el hijo de quien gobernaba el imperio donde Aku cayó inicialmente, y fue enviado al futuro por este en batalla. Cuando Jack llega a él, se da cuenta que Aku ha conquistado el mundo y gobierna con mano de hierro, castigando a todo aquel que muestre oposición a él. A pesar de esto, Jack no está solo en su afán de salvar al planeta del dominio de Aku, ejemplo de ello son los variados guerreros que han intentado enfrentarse a Aku. Jack se destaca no sólo por sus habilidades y fuerza, y su estricto código moral, sino también por sus desarrollados sentidos producto de su refinamiento y entrenamiento en artes marciales. La serie muestra una moral poco común del personaje, siempre ayuda al pobre y al desprotegido en su recorrido, e incluso a veces dejando pasar oportunidades para derrotar a Aku para salvar o ayudar a una o varias personas.



AKU



Aku es un demonio malvado que posee la capacidad de cambiar de forma. En el idioma japonés Aku significa “maldad” o “locura”. Es similar a Akuma, el maligno demonio de la mitología japonesa. Aku despertó de la prisión donde fue encerrado por el padre de Jack y esclavizó al pueblo que gobernaba. Tras la desaparición de Jack, Aku logró tomar el control del planeta, convirtiéndolo en una distopía habitada por extraterrestres, robots y otros habitantes raros. Aku es pura maldad, generalmente disfruta causando destrucción y miseria en la vida de las personas, no le interesa a quien lastime o manipule con tal de cumplir sus propios propósitos, no tiene piedad con nadie ni siquiera con sus propios hombres si éstos le fallan.