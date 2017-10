La nueva serie de cómics de Sonic llegará en abril

EU(GH)

Seguro recuerdas que, en julio de este año, SEGA anunció que su alianza de 24 años con Archie Cómics llegó a su fin; sin embargo, lo anterior no significó el punto final de la historia de “Sonic the Hedgehog” en este medio. Lo anterior, ya que IDW Publishing llegó a un acuerdo con SEGA para convertirse en la editorial de una nueva aventura del erizo azul en el mundo de los cómics, según informó Level Up Si estabas esperando a conocer más sobre este producto, te alegrará saber que su primer número ya tiene mes de lanzamiento.En una presentación en New York Comic Con 2017, IDW anunció que la nueva serie de cómics de “Sonic the Hedgehog” comenzará en abril de 2018. Lo más interesante es que habrá un nuevo número en todas las semanas de su mes de lanzamiento. Por el momento, IDW Publishing no ha confirmado cuándo debutarán los siguientes números.Es importante señalar que los primeros 4 números de esta serie serán escritos por Ian Flynn, creativo que trabajó durante años en los cómics de “Sonic the Hedgehog” publicados por Archie Cómics.Por el momento, se desconoce quiénes son los artistas responsables de los dibujos de esta serie, pero su arte promocional fue hecho por Tyson Hesse, ilustrador reconocido por ser uno de los responsables de la animación inicial de “Sonic Mania”.Foto: IDW Publishing