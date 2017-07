Pokémon estrenará película y te pondrá triste

(GH)

Una nueva película de la saga de Pokémon se estrenará en Japón, pero los fanáticos se han sentido tristes.Se trata de Pokémon The Movie: I Choose You!, en la que habla sobre la historia de Ash Ketchum, pero sus mejores amigos Brock y Misty no han sido incluidos, informa Gizmodo Incluso, revelan, que escenas tan entrañables como la despedida de Butterfree han sido reescritas para eliminar a estos dos personajes.Los escritores no han explicado la razón por la que han dejado fuera a los entrañables amigos de Ash.