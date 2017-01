¡Prohibido! Consideran peligroso Pokémon Go en China

(Tomada de la Red)

Aunque ya no representa el entusiasmo de su mes de lanzamiento, Pokémon Go es una de las aplicaciones con más impacto y populares en el mundo, poseyendo casi una cobertura global, a excepción de una potencia económica mundial: China.Según informa Gamespot , el gobierno chino no se encuentra muy convencido de utilizar el juego en su territorio, por lo que momentáneamente se encuentra prohibido.Las autoridades se basan en la naturaleza misma de Pokémon Go, debido a la utilización del GPS y a la transmisión de información de manera constante; se argumenta que es excesiva la responsabilidad que pueden tener los usuarios, donde podría existir una brecha en relación a la seguridad nacional y a la privacidad de las personas, así como de sus posesiones.Cabe mencionar que el gobierno chino es muy reservado en lo que entra y sale de la nación, poseyendo un control casi “absoluto” de lo que se comparte, incluso en la red; dada la interface que utiliza Pokémon Go, sería muy complicado poder monitorear que la aplicación no fuera usada en contra de los intereses de China.Con información de: SDPnoticias.com