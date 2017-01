(Tomada de la Red)

Retro-Bit es la compañía que decidió tomar al viejo Game Boy que tanto disfrutamos y agregarle algunos pequeños cambios. El prototipo fue presentado durante el CES 2017, una conocida feria electrónica que se desarrolla en Las Vegas. El Super Retro Boy no pretende ser exactamente igual al Game Boy, sino que está basado en él para dar diversión a los jugadores modernos.Algunas de las mejoras son, por ejemplo, una batería interna que dura diez horas y un display con mejor iluminación. La buena noticia es que podrás jugar todos los juegos del clásico Game Boy, así como los de Game Boy Color y Game Boy Advance. Así que si tienes algunos cartuchos viejos guardados en algún rincón de tu casa, mejor que vayas pensando en desempolvarlos.Según Retro-Bit, la posibilidad de que exista el Super Retro Boy viene de la mano con las licencias de las consolas. El tiempo para la expiración de las licencias es corto, y ese mismo plazo les dio la oportunidad de trabajar en este proyecto. Esta compañía tiene varios adaptadores de juegos clásicos de consolas, así que no es la primera oportunidad en que despiertan la nostalgia.Se planea que esté a la venta en agosto de este año, así que mejor prepararse para la diversión, con todos esos juegos que no podíamos perder de vista en los años 90.FUENTE: http://www.vix.com/es/videojuegos/174680/vuelve-el-game-boy-el-super-retro-boy-promete-traer-la-nostalgia-pero-con-mejoras