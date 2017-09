Cartoon Network presentará a "la cuarta Chica Superpoderosa"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través de sus redes sociales, el canal de televisión por cable Cartoon Network invitó a conocer a "la cuarta chica superpoderosa", quien se integrará al equipo formado por las heroínas de ficción "Bombón", "Burbuja" y "Bellota".



"The Powerpuff Girls" o "Las Chicas Superpoderosas", fueron creadas por el animador Craig McCracken, autor de otras caricaturas como "El Laboratorio de Dexter" y "Mansión Foster para Amigos Imaginarios".



En la historia, el profesor "Utonio" creó a las hermanas con azúcar, flores y otros colores, y un poco de "sustancia X", químico que fue agregado por error en la fórmula. Las niñas poseen poderes y se encargan de proteger a la "Ciudad de Saltadilla", que constantemente es atacada por monstruos y por enemigos recurrentes como "Mojojojo", "Peludito", "La Princesa", "La Banda Gangrena", "La Banda Ameba", y "Los Chicos Jocosos".



El programa original se transmitió durante seis temporadas, pero recientemente se realizó un reboot, en el que será presentado la cuarta integrante.



Sin embargo, no se han dado más detalles sobre la misteriosa nueva "Chica Superpoderosa", por lo que no se sabe si ésta será presentada sólo en un capítulo o pasará a formar parte de la agrupación principal.