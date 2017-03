El Flash original Jay Garrick estará de regreso en Rebirth

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Rebirth es todo sobre familia y legado. Así lo explicaba el actual presidente y director creativo de DC Comics, Geoff Johns, casi un año atrás cuando DC Universe: Rebirth #1 llegó a los estantes. Una promesa difícil de cumplir y con la desconfianza de los fanáticos escépticos encima (teniendo en cuenta el anterior reinicio del universo DC), la editorial tenía mucho trabajo por delante. Sin embargo, los éxitos no dejaron de llegar después de DC Universe: Rebirth #1 y hoy más que nunca la promesa del “legado” parece estar cumpliéndose.Esto se debe a que las páginas de The Flash #22, que estará disponible a partir del 10 de mayo de este año, verán el regreso del velocista original, Jay Garrick. Antes de Wally West, antes incluso de Barry Allen, el Flash que lo empezó todo, Jay Garrick, debutó en las páginas de Flash Comics #1 (enero, 1940) de Gardner Fox y Harry Lampert. El regreso del aclamado personaje, miembro de la Liga de la Justicia de Earth-2 conocida como Justice Society of America, fue advertido por primera vez en The Flash #9 en octubre de 2016. Este issue nos dejó un pequeño easter egg en la forma del clásico casco con alas de Jay Garrick, que permanecía flotando en la Speed Force.Desde entonces hemos estado esperando la confirmación de lo que ya parecía confirmado y la revelación días atrás de lo que será la portada de The Flash #22 dejó todo claro. Ahí se puede ver a Jay Garrick en toda su gloria, con casco y traje original completo, listo para entrar en acción.The Flash #22 marcará el cierre del esperadísimo arco argumental titulado The Button. El mismo se extenderá a lo largo de 4 issues (dos del book de Flash y 2 del book de Batman) e iniciará en las páginas de Batman #21, que llega a estantes en abril. La historia se centrará en Barry Allen y Bruce Wayne tratando de resolver el misterio que lo empezó todo: El famoso botón manchado de sangre que Batman encontró en la batcave en DC Universe: Rebirth #1. Por supuesto todos sabemos que dicho botón pertenece al moralmente dudoso héroe The Comedian pero como Watchmen nunca formó parte del mismo universo en DC, fue una sorpresa este descubrimiento.Publicidad¿Cómo modificó Dr. Manhattan la línea temporal actual? ¿Es él verdaderamente un villano? ¿Cuál será la participación del resto de los personajes de Watchmen en Rebirth? Todas estas preguntas vienen siendo formuladas desde principios del año pasado y DC Comics prometió que el arco argumental The Button ofrecerá algunas respuestas. Jay Garrick es otra sorpresa agradable que nos da más y más ganas de que llegue abril. Los secretos de Rebirth al alcance de un par de meses, a no ser que alguien corra muy rápido y nos modifique el tiempo.¿Eres fanático de Jay Garrick, el Flash original? ¿Estas contento por su regreso? Deja un comentario para contarnos.FUENTE: http://www.vix.com/es/comics/177403/vuelve-a-correr-el-flash-original-jay-garrick-estara-de-regreso-en-rebirth