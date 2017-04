¡Libérate! ¡Sakura regresa!

TOKYO, JAPÓN(Agencias)

Actualmente es un hecho que Madhouse lanzará en el 2018 la segunda temporada de "Card Captor Sakura".



Pareciera que todavía falta mucho para que los seguidores de esta adorable historia puedan ver algo de esta serie, pero por suerte no será así.



Durante un evento relacionado a la franquicia que se llevó a cabo este sábado, se anunció el lanzamiento de una OAD (Animación Original en DVD). Éste acompañará el tercer volumen del manga "Cardcaptor Sakura Clear Card-hen".



Llevará por nombre "Sakura to Futatsu no Kuma" (Sakura y los Dos Osos). Se trata de una historia completamente original que conectará el arco Sakura Card, que fue donde terminó la animación de Sakura Card Captors hace 17 años y el nuevo manga Clear Card que actualmente sigue en publicación.



Este último es en el que estará basada precisamente la segunda temporada de "Card Captor Sakura" y que se ha esperado por muchos años.



El nuevo anime explorará la historia después de la graduación de Sakura de la escuela Tomoeda, y volverá a tener contacto con las cartas Clow.



Esta edición de la historieta saldrá a la venta el próximo 13 de septiembre, y costará 3,480 yenes, alrededor de $585 pesos mexicanos.



En el marco del evento donde se hizo el anuncio del OAD de Sakura Card Captors, se presentó un video promocional para el anime, que ya está disponible en redes sociales y plataformas de video de Internet.



Está complementado con una parte de la canción de Junko Iwao, quien presta su voz a Tomoyo. Esta melodía recibe el nombre "Yakusoku no Sora" (The Promised Sky).