Más personajes de anime como embajadores de Tokyo 2020

Hace unas semanas atrás se confirmaba la presencia de Gokú como embajador oficial de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y se ponía en venta el merchandising oficial del evento que incluía un sinfín de prendas y souvenirs con las imágenes de otros personajes de anime muy populares. Recientemente, mediante un video publicado en la fanpage del canal olímpico, se confirmaron a dichos personajes como embajadores oficiales, además de insinuar la posibilidad de incluir a más personajes, algunos de ellos, muy pedidos por el público.



¡Así que festejemos, compañeros! A los personajes vistos en la ceremonia clausura de Río 2016 (Doraemon, Pac-man, Hello Kitty, Captain Tsubasa y Super Mario) se suman, oficialmente, los siguientes:









Astro Boy, Sailor Moon, Luffy, Naruto, Crayon Shin-chan, dos de las chicas mágicas de Pretty Cure, y Jibanyan de Yokai Watch (y claro, el ya confirmado, Gokú) no solo serán figuras utilizadas para merchandising, sino que actuarán como embajadores de los Juegos.



Además, en respuesta a los miles de comentarios hechos en el video, la página oficial sugirió la eventual inclusión de personajes de Pokémon, Slam Dunk, Kuroko no Basket o incluso Saint Seiya, entre otros.



Y tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué personajes consideras deberían ser embajadores? ¿Crees que estos Juegos serán los más geek de la historia? ¿Cómo imaginas la ceremonia inaugural?



