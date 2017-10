Irlanda, de vuelta a las andadas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Yuri fue la única que no volteó su silla, pero preguntó: "¿Es hombre o mujer?", pues la hermosa voz andrógina de Irlanda la tenía confusa y extasiada.



Al final, aunque también Carlos Vives y Laura Pausini se disputaron su talento, la oriunda de Navojoa prefirió al colombiano y se convirtió en parte del "team Maluma" en esta nueva emisión de "La Voz...México".



La sonorense de 18 años recordó sus inicios en el canto cuando formó parte de "La Voz Infantil de EL IMPARCIAL" y posteriormente ganadora de "Pequeños Gigantes" en 2012.



"Estoy muy agradecida con EL IMPARCIAL ya que ustedes son un parteaguas en mi carrera, estuve en un concurso en 2009, ‘La Voz Infantil’, fue de mis primeros concursos y me han apoyado desde entonces".



"Estoy muy emocionada de estar nuevamente en los escenarios, ahora en ‘La Voz... México’, es una sensación muy padre, me siento muy orgullosa de ser sonorense y me siento muy agusto con Maluma, es muy buena onda, nos trata como si fuéramos sus amigos", declara.



¡A cantar se ha dicho!



Aunque en sus inicios destacó en al música vernácula, Irlanda asegura que a lo largo de estos años se ha preparado para incursionar en los diferentes géneros musicales y ser una cantante versátil.



"Canto todo tipo de género, me gusta la balada pop, la música vernácula; vengo a la ‘Voz’ para que la gente vea que canto de todo, no solamente un solo género".



Irlanda tiene actualmente 18 años y conserva su característica voz grave: "siempre desde niña me han dicho que tengo voz de alguien más grande, hay gente que me dice ‘cuando hablé contigo pensaba que se trataba de una señora'".



Sobre su regreso a los escenarios revela que extrañaba la adrenalina de competir, pero que su meta es más dar a conocer su nueva faceta que ganar el concurso.



"Entré al casting a ver qué pasaba, sin la presión de ganar otra vez, más bien quiero que la gente me vuelva a ver ahora en otra etapa y prefiero dejar que todo fluya porque creo que es así como se dan mejor las cosas", concluye.