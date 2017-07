CD9 le apuesta al urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una de las boy bands mexicanas más populares de Latinoamérica hizo un radical cambio a su música. La agrupación CD9, que se caracteriza por su movido ritmo pop, ahora incursiona en el género urbano con la canción "No le hables de amor", que forma parte de su EP ".5" que ya está disponible en plataformas digitales de música. Bryan Mouque, uno de los integrantes del grupo, habló para EL IMPARCIAL sobre el riesgoso cambio que CD9 hizo con este nuevo formato musical.



"Fue un cambio muy interesante en el que decidimos arriesgarnos bastante, la verdad. Ya habíamos hecho algo como esto con ‘I feel alive’ y vimos que la respuesta era muy buena. Obviamente la canción no tiene que ver con el urbano pero sí con lo electrónico y el K-Pop, que era un cambio distinto y nos funcionó", dijo Bryan Mouque a EL IMPARCIAL.



"Ahora que estamos con ‘No le hables de amor’ podemos decir que al principio estábamos muy nerviosos por la respuesta de las ‘coders’ y la gente que nos escucha, pero afortunadamente la respuesta fue muy buena. La canción forma parte de nuestro álbum se llama ‘.5’, que es un EP que acabamos de sacar el pasado 14 de julio y en su estreno se posicionó en los primeros lugares de plataformas digitales y la verdad nos llegó de sorpresa. Siempre que sacamos un material, nuestros fans están al pendiente y les agradecemos", continuó.



Coders de Hermosillo, ¡unidos!



Los "coders" (como se les llama a los fans de CD9) de Hermosillo deberán unirse para el reto #CD9TeMueve en redes sociales, pues a través de ese hashtag pueden llegar a ganar una firma de autógrafos gratuita de la agrupación que podría visitar la capital sonorense si cumplen con el siguiente requisito:



"El punto es que su ciudad, por ejemplo Hermosillo, tiene que reproducir mucho nuestro álbum ‘.5’ y las canciones de ahí en Spotify, porque esa página tiene como un censo que se dará cuenta cuáles son los lugares donde más nos escuchan y vamos a hacer una firma de autógrafos", agregó.



"El objetivo aquí es que las ciudades compitan entre ellas para ver qué lugares de México son los que tienen más coders. Es como un regalo para nosotros regalar una firma de autógrafos a nuestras fans. En septiembre sacaremos un libro que está escrito por nosotros, que igual es un homenaje a ellas. Estamos llenos de muchas cosas para ustedes y no vamos a parar", finalizó.