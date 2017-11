Una sonorense; la próxima alumna de Tim Burton

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue el martes por la tarde que se dio a conocer quiénes eran los ganadores para la convocatoria nacional de arte para ganar una Master Class con el director Tim Burton; quien llegará a nuestro País el próximo 5 de diciembre para la presentación de su exposición "El Mundo de Tim Burton" en el museo Franz Mayer de la Ciudad de México.



La hermosillense Rocío Alejandra Martínez Ortiz, egresada de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora, es una de las afortunadas ganadoras que tendrá la oportunidad de asistir a la exclusiva Master Class donde podrá aprender y convivir de la mano del propio Burton.



"Hice un dibujo en pastel, sobre una cartulina negra. Está inspirado en Tim Burton. Es la típica Catrina Mexicana. Tiene elementos en el vestuario y el fondo que se inspira en sus películas. El vestido rojo y el gusano de arena que la rodea son de ‘Beetlejuice’. El sombrero tiene aspectos de ‘El Sombrerero Loco’ de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, al igual que las flores; y el moño negro es el que usa ‘Jack Skellington’ en ‘El extraño mundo de Jack’. Son cosas que un fanático de Tim Burton reconoce de inmediato", dijo Rocío en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"He sido su fan desde siempre; de mis primeras películas de mi infancia fueron de él. Tengo una gran admiración por su trabajo; siempre añadiendo algo diferente. Es raro, y eso me encanta, que es muy raro. Es una inspiración para todos aquellos que nos sentimos fuera de lugar", continuó la hermosillense.



El camino al sueño



Los participantes debían mandar una obra de arte original de alguna de las distintas categorías del concurso (dibujo, cuento, escultura, diseño de vestuario, etc.) y junto a ello, una pregunta que le harían a Tim Burton durante su Master Class. La joven de 25 años decidió cuestionar al director de dónde nació su característico gusto por las cosas inusuales.



"A él le gusta lo extraño y lo que no encaja, y quiero saber cómo llegó ese amor a la rareza; un niño normal no lo ves que le gusten las películas de terror desde temprana edad, normalmente se van por los estereotipos. Quiero saber qué pasó que lo hizo tomar esa dirección", agregó.



"Es uno de los logros que voy a contar de aquí a futuro por siempre. Es una experiencia inigualable. Estoy emocionada, ya quiero llegar, no importa lo que tenga que hacer con tal de ir. Valió la pena en el esfuerzo que hice en este trabajo; de hecho me divertí mucho haciéndolo porque vi en el proceso sus películas para poder inspirarme y recordar porqué es que me gusta su trabajo", finalizó.



El legendario cineasta llegará a México para la inauguración de su exposición artística el 5 de diciembre.



"El Mundo de Tim Burton" estará disponible para el público general a partir del 6 de diciembre y permanecerá en el museo Franz Mayer de la Ciudad de México hasta el 8 de abril del 2018.