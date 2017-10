Sonoro éxito en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por más de 14 horas, Hermosillo vivió lo que es, hasta el momento, el primer concierto masivo de rock y alternativo en la historia de la ciudad. El Festival Tecate Sonoro 2017 trajo a más de 16 grupos y artistas de pop, rock y música alternativa, que desde el mediodía del sábado 28 de octubre, se encargó de encender el ánimo de las 18 mil personas que se aglomeraron en el Parque La Ruina para ser parte de esta experiencia.



Con un elenco encabezado por la cantante chilena Mon Laferte, Cartel del Santa, grupo Zoé y Los Auténticos Decadentes, los sonorenses y visitantes de estados vecinos como Sinaloa, Baja California y Chihuahua, vivieron la emoción de ver a sus artistas favoritos que alternaban sus presentaciones musicales en dos enormes escenarios para agilizar la logística del evento.



"Amarra" a los hermosillenses



A las 21:50 horas del sábado, casi las 18 mil personas que asistieron al Festival, abarrotaron el escenario Sonoro para escuchar a Mon Laferte, quien se presentó por primera vez en la ciudad de Hermosillo.



La chilena, quien fue una de las artistas más esperadas del elenco artístico del Tecate Sonoro 2017, se mostró con un corto vestido blanco que asemejaba a un baby doll para dormir, y con simpáticos movimientos, jugaba con su sensualidad y carisma que sacó silbidos y halagos por parte del público del lugar.



Temas como "Mi buen amor", "Amor completo" y "Mi buen amor" hicieron cantar a los asistentes, en especial las mujeres, que al final de la noche, hicieron un perfecto coro que resonó por todo el Parque La Ruina cuando Mon Laferte cerró su concierto con "Tu falta de querer".



Cumbia de Argentina



El rock y la cumbia de repente sonaron y la gente empezó a levantar polvo. Los Auténticos Decadentes, banda con 30 años de trayectoria pisando uno tras otro escenario alrededor del mundo, por fin tocó la capital sonorense y no dejó a nadie sentido: Una tras otra, las mejores canciones fueron sonando.



Los Auténticos fueron la penúltima banda de la noche, y poco antes de culminar su presentación, pararon la celebración para interpretar el himno nacional mexicano a acordeón, en un momento que unió a los asistentes en un solo coro, para recordar la fuerza del País en momentos difíciles.



Una galaxia de nostalgia



Una máquina del tiempo fue para los fans de Zoé su participación en el Festival TKT Sonoro, pues iniciaron con temas de su último álbum "Programaton", como "10 am", "Fin de semana y "Arrullo de estrellas" y se remontaron hasta sus inicios con temas como "Vinyl" y "Peace and Love".



Los "rockalovers"(fans de la banda) se manifestaron al hacer varias porras su banda favorita, León Larregeui agradeció el gesto al cambiar la letra de "Poly" en la frase: "una dulce perla blanca de Hermosillo".



"Vamos de adelante hacia atrás, estamos desempolvando varias de nuestras rolas, porque lo bueno no debe quedarse en el pasado", declaró el líder de la banda, quien cerró con los clásicos "Te soñé", soundtrack de la película "Amarte Duele" y el éxito que los catapultó "Love".



Humo en el cielo



El escenario Tecate estuvo a reventar cuando Cartel de Santa subió a la tarima: Aquí no hubo distinción entre "hip hoperos" y "poperos"; todos se sabían y gritaban las rolas del grupo ‘del rap, mientras la cerveza chorreaba por encima de las cabezas de todos, derramada desde los vasos alzados al aire.



Por una hora, el Babo y Rowan despedazaron las críticas de las que han sido objeto los últimos años, gracias a sus más recientes producciones con canciones como "La Pelotona" o "Soy quien soy"; los sonorenses, de cualquier forma, demostraron haberlos esperado por largo tiempo y movieron las cabezas arriba y abajo, en el cierre del Tecate Sonoro, en su primera edición, 2017.