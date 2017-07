Da vida con las manos al repertorio de su imaginación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La capacidad y el deseo de crear, de hacer el arte, siempre están allí; pues existe ese algo que motiva a empuñar las herramientas y la arcilla, o un simple trozo de madera y la navaja, para trasladar de la imaginación al mundo tangible, lo que se sueña.



Óscar Cedillo, escultor nacido en Guaymas, Sonora, es uno de esos casos que a veces suenan, de aquellos que inician una carrera profesional “común”, con horarios establecidos, con un sueldo fijo, con un jefe o con la aspiración de serlo y que, un día deciden que ya no más y entonces, frenan.



“Un día dije: ‘No puedo llegar a los 40, sentado en un escritorio, tengo que hacer algo diferente”, y recordó: La escultura siempre estuvo allí, esperando a que mirara atrás, hacia su infancia de esculpir fantasías con lodo y plastilina, y volviera.



Entonces llegó la oportunidad de huir de la contaduría y emprender un viaje a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde se encontraría con su Maestro, así, con mayúsculas: Érick Sosa.



“Con él me metí formalmente en el mundo de la escultura, pero esa escultura era para juguetes; Érick trabajaba para Hasbro, Mattel, Disney y otras compañías que hacen juguetes o coleccionables”, narra el escultor de 47 años de edad.



Hasta la muerte



Cuando se adentró en el trabajo de Sosa, Óscar se atrevió a decir: “Yo quiero hacer esto hasta la muerte. Y esta decisión, ha sido terriblemente difícil.



“Muchas veces he buscado trabajo de auxiliar contable porque han pasado meses en los que no tengo ningún proyecto y yo tengo tres hijos y una casa que mantener, pero no lo he conseguido; de alguna manera, la vida me ha dicho: ‘Usted dedíquese a la escultura”.



La obra de Cedillo Cobián va desde pequeñas figuras de cera que se convertirían luego en juguetes o figuras coleccionables, hasta un enorme caballo de tamaño natural, bañado en bronce, instalado en un club de hipismo en esta ciudad.



“Fue un rollo hacer ese caballo, pero quedó muy ‘padre’: Yo nunca estuve cerca de un caballo real para esculpirlo, todo fue con imágenes sacadas de Internet; viendo, aprendí del detalle de las orejas, de los ojos y la crin”, explicó el artista.



Ahora su trabajo, aunque todavía artesanal, no se ha quedado en los procesos tradicionales, sino que se está capacitando en la escultura a través de las nuevas tecnologías: Ahora se esculpe en computadora y se imprimen los moldes en 3D.



“No puedes seguir en escribiendo a máquina en un mundo de computadoras, si te equivocas, tienes que sacar la hoja y tirarla; en la escultura es igual, ahora con el software puedes imprimir las figuras con la calidad, definición y tamaños que quieras”, detalló.



El trabajo del escultor se ubica, primero, en el imaginario, en el bosquejo mental: Se piensa en lo que se quiere representar, luego en la pose, actitud y elementos de la figura con base en un proceso de investigación; después vienen los trazos en papel y la dedicación y entrega al momento de tomar las herramientas y empezar a esculpir.



“Nace” Abigael



Así nació Abigael Bohórquez, la estatua del poeta caborquense, que haría más visible la obra escultórica de Cedillo, luego de la explosión mediática que se diera entre la vandalización y la restauración de la pieza a principios de este mes.



Antes de eso, el escultor ya había pasado semanas conversando con los amigos más cercanos que le sobreviven al poeta, viendo fotografías, leyendo su obra y escuchando grabaciones de él mismo leyéndose, para concluir en la representación material más fiel de Abigael.



Todo para intentar dar respuesta a la pregunta más difícil: “¿Cómo le gustaría a Abigael mismo ser representado?”



Al final, la escultura es de un poeta presumiendo su cabello como a él le gustaba y no tapado con una boina como en sus últimos años de vida; Abigael esboza una leve sonrisa y una mirada afable, cruza también una de sus piernas, para sostener sobre su regazo la libreta en la que escribe.



También aparece un corazón de oro en el pecho, en alusión a la canción que amaba y “Llanto por la muerte de un perro”, uno de sus poemas más conocidos, aparece simbolizado por un perro impreso en una de las mangas de su suéter y, en la otra, el vestigio de árbol que aparece en la portada de su libro “Heredad”.



En una de varias conversaciones, Óscar hizo esta analogía: “Un poeta es como un escultor”, señaló, “pero el material que usa para trabajar son las palabras. Entonces, cuando ves cómo un poeta construye cosas con sus palabras y cómo al final todas unidas te dan una obra, algo que se puede admirar, es impresionante.



“Yo no soy de literatura, pero no necesito explicación de ninguna de sus obras, porque por sí mismas hablan”.



A su manera, como Abigael, Óscar Cedillo aprendió a construir la poesía con sus propias manos.