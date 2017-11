Aquí La corrupción... ¡sí cuenta!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un foro donde se hable de lo que toda la vente ve, pero no quiere decir, es lo que la obra de teatro "La corrupción no cuenta…¡Pero cuenta mucho!" ofrecerá esta noche al público de Hermosillo a las 19:30 y 21:15 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



Esta creación del dramaturgo Gabriel Varela cuenta con la participación de Manuel "Flaco" Ibáñez, César Bono y Benito Castro, y por las actrices Roxana Castellanos, Laura Flores y Patricia Navidad; quienes se encargarán de divertir a los sonorenses con sus opiniones y críticas políticas.



NO ES STAND UP



Este montaje escénico fue escrito por Hugo Moreno y Luis Osorio, así como producido por Benny Corral, donde se presentará un espectáculo apoyado con multimedia (videos, audio) para no hacer confusión con el formato stand up de comedia.



Esta obra de teatro le ofrece el escenario a los actores para que hablen de algunos de los temas políticos más sonados de la actualidad y el punto de vista de cada uno de ellos, de forma entretenida y divertida para invitar al público a reír y reflexionar al mismo tiempo.



UNA HISTORIA SIN CENSURA



En varios medios, el director Gabriel Varela destacó que en su obra de teatro no se censurará ningún tipo de tema dentro de esta sátira política, y los actores no se callarán sus opiniones respecto a tópicos relevantes de nuestro País, así como la forma en la que se espera crear conciencia para mejorar la situación política de México.



APROVECHA EL 2X1



Para la colecta de juguetes con motivo de las épocas decembrinas, la producción X PRO lanzó la promoción 2x1 en la sección General y Preferente a cambio de un juguete nuevo para donar.