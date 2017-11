Caen en las garras de "Las Arpías"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las mujeres estaban al borde de la desesperación. Encerradas en la mansión, incomunicadas, con una pistola desaparecida del sitio donde estaba guardado, los perros envenenados y un hombre asesinado en su habitación. Finalmente, la verdadera culpable salió a la luz y confesó el motivo de haber orquestado todo ese plan para exponer a todas como las Arpías que siempre fueron.



Ariadne Díaz, Victoria Ruffo, Jacqueline Andere, Grettell Valdéz, Silvia Mariscal, Ana Patricia Rojo y Maribel Guardia, llevaron al público de Hermosillo al borde del suspenso con la intrigante puesta escénica de "Las Arpías" la cual se presentó el pasado lunes 27 de noviembre a las 19:00 y 21:30 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



"Susana" (Ariadne Díaz) regresa a su hogar en el marco de las fiestas decembrinas para visitar a su madre (Maribel Guardia), a su hipocondriáca tía (Ana Patricia Rojo), su abuela alcohólica (Jacqueline Andere), su nana (Silvia Mariscal) y su rebelde hermana menor (Grettel Valdéz) cuando de pronto la sirvienta descubre que el dueño de la casa, "Marcelo" yace muerto con un cuchillo en su cuerpo.



Las mujeres intentan llamar a la policía, pero alguien cortó los cables del teléfono y no hay señal del celular; además de que afuera estaba cayendo una fuerte tormenta.



No pasa mucho tiempo para que "Gabriela" (Victoria Ruffo) la hermana del difunto, llegara tras recibir una llamada que le informó del asesinato. Así, la recién llegada "Susana" se encarga de desenvolver las razones que cada una tenía para cometer dicho crimen.



Pronto descubrieron que los perros de la casa habían sido envenenados, y la reja que rodeaba la residencia tenía candado, por lo que el asesino las había encerrado en ese lugar, seguramente para morir.



Tras varias revelaciones, fue el personaje de Grettel Valdéz quien reveló toda la verdad. No sólo su padre se encontraba con vida, sino que había escuchado, desde su habitación, la intención real por la cual todas convivían con él: su dinero.



Horas antes de orquestar toda esa mentira, su hija le detuvo de suicidarse, y en un intento por demostrarle el efecto que tendría su muerte en todos los miembros de su familia, decidieron fingir su muerte como un homicidio, para descubrir las verdaderas opiniones de cada una por él. Sin embargo, tras caer en cuenta que se hallaba rodeado de Arpías que sólo buscaban sacar hasta el último centavo de su gran fortuna, acaba por suicidarse con su pistola sin que nadie pudiera detenerlo.



El público recibió con una ola de aplausos a las actrices que al final, tras hacer una reverencia ante la audiencia sonorense, se tomaron una foto desde el escenario con todos para preservar el recuerdo de aquella noche.