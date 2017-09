A toda velocidad con Octubre Doce

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La I festeja en grande su 13 aniversario y será hoy viernes 29 de septiembre que la fiesta arrancará con el concierto de la agrupación sonorense Octubre Doce a las 22:00 horas en el Autódromo de Hermosillo.



Además de su presentación musical,dirigidaal público de todas las edades, para consentir a los lectores de La I también se podrá disfrutar de las Pikas y una Bracket 1/8 de milla, que aumentará la adrenalina de los fanáticos de los autos de carreras.



Oriundos de Sonora



Octubre Doce, compuesto por Omar Robles y Stephany Pompa, nace en el 2012 con videos en redes sociales de sus covers de canciones del género regional mexicano, adaptado al estilo acústico y a los timbres suaves de sus voces.



Lo que empezó como un dueto con sólo guitarras, poco a poco su elenco unió a más músicos que hicieron crecer la agrupación con teclado, acordeón, trompeta, cajón peruano, percusiones y bajo, lo que le dio mayor calidad a sus interpretaciones, así como a los temas inéditos que comenzaron a componer y estrenar en sus sitios oficiales.



A lo largo de su exitosa carrera, lograron conquistar el corazón de sus compatriotas mexicanos, así como tener seguidores de distintos destinos de Latinoamérica, como Bolivia, Guatemala, Colombia y más.



Algunos de los temas más aclamados en redes sociales de Octubre Doce son "Después de ti, ¿Quién?", "Se va muriendo mi alma", "Me vas a extrañar", "Tal vez", "Y si me pides", "Falto yo", entre otros, que se desprenden de sus producciones "Somos Octubre Doce" y "Echando raíces", realizados bajo el sello discográfico de O Music.



Actualmente, los seguidores del dúo musical esperan con ansias el tercer álbum que se compondrá únicamente de temas inéditos de la autoría de Omar Robles.



¡Pau y Davo también estarán ahí!



Otro dúo originario de Sonora que se presentará en el festejo del 13 aniversario de La I son los hermanos Pau y Davo Holguín, quienes gozaron del éxito de canciones como "Para estar contigo", que se convirtió en el tema de salida de la telenovela "Sueño de amor", y actualmente musicalizan el melodrama "Mi marido tiene familia" al ritmo de su más reciente sencillo "Así me gustas".



Todo esto y más es lo que la comunidad sonorense podrá disfrutar en el Autódromo de Hermosillo.



La entrada al evento será gratuita antes de las 19:30 horas del día. No se permitirá el ingreso de alimentos ni bebidas por ser un evento especial. Los boletos están a la venta en La Onda Latina y Discos y Novedades, con precios de 150 (entrada general) y 250 pesos (pase VIP).



Para el bracket sólo habrá lugar para 32 carros. De llegar antes de las 19:30 horas, se podrá pagar la cuota del carro que será de 50 pesos.