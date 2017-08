Saca la casta en medio del caos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pese a los problemas en la vida personal de Alejandro Tommasi, el actor no deja de trabajar, pues goza del éxito de la bioserie de Lupita D’Alessio “Hoy voy a cambiar”, donde interpreta a Ernesto Alonso. A través de EL IMPARCIAL, el intérprete agradeció el apoyo de su público en todos sus proyectos, así como a aquellos que le dan credibilidad a él respecto a la acusación de agresión y difamación por parte de su ex pareja Óscar Ruiz.



“En esta situación, soy víctima de muchas infamias. Yo jamás he dado escándalos, y aquí lo que me está sucediendo es que hay personas que se quieren colgar de mi nombre para darse a conocer y queriendo meter cosas que no son ciertas. Yo nada más le pido a la gente que crea en mí. Ahorita estoy llevando un proceso legal normal y cuando se sepan las verdades podré hablar y decir lo que tengo que decir”, dijo Alejandro Tommasi en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“En este momento es mejor quedarme callado para que las cosas sigan su curso, porque es una agresión muy fuerte de la que yo fui objeto y están queriendo voltear las cosas y no es justo. Yo soy una persona de paz, una gente de bien que lo único que quiero es ayudar al prójimo y continuar con mi carrera. Ahora interpreto a Ernesto Alonso en la bioserie de Lupita D’Alessio. De verdad, estoy muy contento de haber representado a esta persona tan conocida y especial del espectáculo mexicano”, continuó.

Tommasi habló del reto que fue interpretar a Ernesto Alonso (que falleció en el 2007), pues, a pesar de que llegó a conocerlo y a trabajar con él, no imaginó que llegaría a encarnarlo en una bioserie.



“Más que preparación, fue investigar cómo se comportaba Ernesto Alonso, cuál eran sus hábitos, su forma de ser y más. Vi algunos videos, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con él y de charlar un par de veces, pero jamás me imaginé que acabaría por representarlo en una serie y como que no me quedó muy claro cómo se comportaba”, destacó.



Apoya la lucha contra el cáncer



Finalmente el actor, conocido también por su trabajo altruista y por colaborar con fundaciones como Unicef, Unesco y Lazos, promueve un producto para el tratamiento contra el cáncer.



“Me salvó del cáncer y salvó a mi hermano. Lo promuevo para ayudar a otras personas; si me es posible hacerlo, lo hago. Es un producto canadiense que va de la mano de la medicina convencional con resultados increíbles, y ayudo a las personas a que hagan esto. Yo sigo apoyando a la gente que me pueda localizar. En este momento mis páginas han sido hackeadas, de manera que es por teléfono donde se pueden poner en contacto con quienes lo venden (5577870462)”, finalizó.