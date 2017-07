Jacqueline y su gran fortaleza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jacqueline Montoya Valenzuela ya escaló el peldaño para convertirse en Miss Cajeme 2017, y ahora, decidida a llevarse la corona de Miss Sonora 2017 el próximo sábado 26 de agosto en Villa Toscana, la joven de 20 años habló para EL IMPARCIAL sobre sus mayores fortalezas en su preparación, entre las que destaca de forma especial a su abuela.



"Siempre quise asistir a un casting para llegar a donde siempre he soñado, para demostrar que todos podemos alcanzar nuestros sueños y no limitarnos a hacer lo que tanto queremos", dijo Jacqueline en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Mis fortalezas recaen en mi espíritu, mi familia, mis amigos y en general las personas que, con sus buenos deseos siempre están ahí apoyándome y dándome la fuerza necesaria para salir adelante. Pero hay una persona muy especial: Mi abuela. Ella me da fuerza y aliento para seguir motivándome a ser lo que más quiero, yo pienso que ella se merece más que una corona por seguirme a cada paso que doy", continuó.



Una voz para la sociedad (Descanso)



La estudiante en Esteta Cosmetóloga no sólo quiere destacar su belleza física e interna en Miss Sonora 2017, pues asegura que de llevarse la corona como la representante estatal que competirá en Miss México, le gustaría ayudar a mejorar la sociedad para crear conciencia sobre la lucha contra la violencia.



"Yo pienso que uno de mis planes más importantes es ser una voz escuchada ante una sociedad lastimada, golpeada, que pide a gritos paz, conciencia, y sobre todo las mujeres maltratadas, niños inocentes, estudiantes que salen de su casa para ir por un México mejor y ya no regresan por la falta de seguridad", agregó.



"Yo quisiera por medio de esto ser una imagen de lucha, esperanza, de crear conciencia a la humanidad que el cambio lo hacemos todos, necesitamos más programas para seguir fomentando el respeto entre nosotros mismos", finalizó.