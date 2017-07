El diablo y sus anécdotas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ni la fuerte lluvia que se desató la tarde del jueves 27 de julio impidió que el "amo del sarcasmo" Franco Escamilla llenara por completo las dos funciones de comedia que ofreció en el Auditorio INAM.



El standupero llegó a la capital sonorense en el marco de su gira "Por la anécdota" después de un año de su última presentación, para divertir al público con historias personales de cosas cotidianas que le sucedieron, como ir a juntas escolares con la maestra de sus hijos, asistir al funeral de un pariente lejano de su esposa o el tiempo que se toman los hombres y las mujeres en arreglarse para una cena.



"Es más fácil para mí basarme en mis propias anécdotas para hacer monólogos. Yo creo que sería más complicado para la gente que hace comedia que inventa las situaciones, que a lo mejor no tienen hijos y te cuentan un chiste sobre el tema. Se me hace impresionante, yo no podría", dijo Franco Escamilla en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Yo hablo de lo que veo, lo que vivo, lo que oigo y es sencillo porque la comedia está en todos lados y la gente sabe. Yo no les conté nada que no supieran o no se les hubiera ocurrido, simple y sencillamente les cuento mi versión de la historia y la gente se ríe y eso está funcionando muy bien. La verdad es que se abrieron más funciones de las que esperábamos. Va a sonar un poco prepotente pero yo sabía que en Hermosillo haríamos dos presentaciones porque así ha sido las veces que venimos", continuó.



Con "fe" incursiona en la música



Franco Escamilla también se da a conocer por su faceta musical, pues el comediante suele interpretar canciones durante algunas de sus presentaciones. Gracias al apoyo del cantante Edgar Oceransky, el standupero por fin ve realizado su primer disco titulado "Fe", que está disponible desde el mes pasado.



"Estoy muy contento. Ya salió por fin el bebé que nos tardamos como 22 años en sacar –risa-, pero estoy feliz porque pude hacerlo bajo la producción de Edgar Oceransky, que es alguien a quien admiro y es un gran amigo", agregó.



"Estamos planeando el segundo, y a este primer disco le ha ido mucho mejor de lo que nos esperábamos. Yo decía que uno que otro lo va a comprar por morbo para ver qué trae, pero cuando recibimos los comentarios positivos de ver que a la gente le está gustando nuestro trabajo", comentó.



Finalmente, Escamilla agradeció el apoyo del público que le deseó pronta recuperación en redes sociales, pues a poco más de dos semanas de ser intervenido quirúrgicamente, el comediante vino a Hermosillo para cumplir con las dos funciones que fueron un rotundo éxito al agotar todas sus locaciones.



"Ando con dolor, pero bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Esta es mi segunda semana de recuperación y hoy va a ser el quinto show que voy a hacer desde que me operaron y cada vez me siento mejor, entonces vamos bastante bien. Fueron dos hernias de disco que me retiraron y ellos le llaman ‘instrumentación’. Me pusieron unos tornillitos en la columna. Agradezco mucho a la gente que me escribió para desearme lo mejor, y aquí andamos para cumplirles con lo prometido" finalizó.