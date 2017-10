¡Es hora de hacer historia!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La espera terminó y será hoy sábado 28 de octubre que algunos de los más grandes artistas de la música pop y alternativa se reunirán en el Parque La Ruina, en el marco del primer Festival Tecate Sonoro que dará inicio a partir de las 12:00 horas del día.



Grupos como Serbia, Akasha, La Toma, The Mud Howlers, Tricilo Band, LNG/SHT, Los Daniels, Okills, Technicolor Fabrics, Reyno, Porter y Siddhartha; será con lo que este histórico evento arrancará para calentar los motores y encender la adrenalina de los asistentes.



Por la noche, los fanáticos de Mon Laferte, Los Auténticos Decadentes, Cartel de Santa y Zoé, podrán corear a todo pulmón en los dos escenarios que se situarán en el lugar.



A continuación, te recordamos los horarios de presentación de los artistas así como las recomendaciones, así como quiénes son los artistas más esperados de esta primera edición del Festival Tecate Sonoro 2017.



Zoé



Dirigidos por el cantante León Larregui, el grupo nacido en Cuernavaca,Morelos en 1995, son acreedores de premios Latin Grammys, MTV Latinoamérica, Lo Nuestro, Los 40 Principales y nominados a los Grammy gracias a su particular estilo de rock alternativo que se vio fuertemente influenciado por la música de cantantes como el argentino Gustavo Cerati. Actualmente, Zoé está en la preparación de un nuevo disco sin título que está planeado para ver la luz en el 2018, a la vez que León Larregui continúa con sus proyectos como solista.



Mon Laferte



Después de encantar al pueblo de Álamos, Sonora en el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, Mon Laferte visita la ciudad de Hermosillo por primera vez. La cantante chilena que radica en nuestro País desde hace varios años, se convirtió en un ícono de la música pop en español cuando lanzó su exitoso tema musical "Tu falta de querer" que la colocó en los primeros lugares de la radio y la hizo acreedora de múltiples premios y reconocimientos. Recientemente Haley Williams, la vocalista de la banda estadounidense Paramore, hizo uso de sus redes sociales para mostrar su impresión al escuchar la voz de Mon Laferte; quien contestó su tuit para felicitarla a ella también. El pasado 17 de octubre, Mon lanzó su más reciente sencillo "Primaveral", que forma parte de su álbum "La trenza" que lanzó en abril.



Cartel de Santa



Después de saltar a la fama en el 2003 con su primer disco "Cartel de Santa: Vol. 1", el dúo de rap y hip-hop compuesto por Babo y Rowán Rabia se volvieron íconos de su género en la música de habla hispana, con temas como "Asesino de asesinos", "La Pelotona", "Babo regresa", "Cosas de la vida", "Traficando rimas", y más. Fue en el pasado 2016 que lanzaron su séptimo disco Viejo marihuano" que recopila 11 canciones nuevas como "Volvió el sensei", "Leve" y más. Dicho material les hizo acreedores de tener un disco de oro y otro de platino por sus ventas.



Auténticos Decadentes



La banda de rock argentina visita por primera vez la ciudad de Hermosillo en el marco de su 30° aniversario de trayectoria artística. El grupo formado por Cucho (Gustavo Parisi), "El Francés" (Gastón Bernardou), "Perro viejo" (Jorge Serrano) y Nito (Gustavo Montecchia) festeja sus primeras cuatro décadas con un concierto similar al que presentaron en el Foro Sol de la ciudad de México, con una recopilación de sus más grandes éxitos que se distribuyen en los 10 álbumes de estudio de su carrera. En el marco de su celebración de aniversario, la agrupación presentó su nuvo material discográfico "Y la banda sigue" y el lanzamiento de un libro biográfico "Titanes enel hit", escrito por el periodista Fernando Sánchez.Zoé



