Daniela Ochoa Torres es Miss Sonora 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sonora ya tiene representante para Miss México 2018, pues la joven cajemense Daniela Ochoa Torres fue coronada la noche del sábado 26 de agosto en el certamen estatal Miss Sonora que se realizó en el salón de eventos Villa Toscana.



"Me sentí muy feliz; muy contenta. Estoy muy agradecida con la organización estatal, con mis compañeras que me brindaron su más grande apoyo. Me llevo una maravillosa experiencia de todo esto y estoy dispuesta a prepararme al 100%, tanto física como emocionalmente, para el certamen nacional", dijo Daniela Ochoa, Miss Sonora 2017, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Como labor social que las candidatas de Miss Sonora 2017 realizaron como parte de las actividades del certamen, Daniela se encargó de ir a distintas comunidades de escasos recursos para hacer donativos a los niños residentes de aquellos lugares.



"Yo fui a esas comunidades de las que la gente no se acuerda; donde viven niños de escasos recursos y que no están apoyados por ninguna fundación. Recaudé despensas, ropa, juguetes y se los llevé. Fue una experiencia muy bonita de ese proyecto", dijo la estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.



Noche de belleza con causa



La lluvia no fue impedimento para opacar la belleza de las 10 candidatas de Miss Sonora que brillaron por su elegancia, glamour, esculturales figuras, inteligencia y simpatía durante las etapas de pasarela de vestido casual, traje de baño y vestidos de noche; así como las actividades durante su preparación. Por medio de videos, se mostró las labores sociales de las semifinalistas, entre las cuales estuvieron visitas fundaciones y casas hogar para realizar diferentes actividades a beneficio de las comunidades desprotegidas.



El momento de mayor intensidad llegó cuando se anunció a las cinco finalistas de la noche: Daniela Ochoa Torres, Joselyne Saucedo Rascón, Yesenia Córdova Trujillo, Jeanette Beltrán Valencia y Grecia Vega Chávez (Nogales) quienes pasaron a la etapa de preguntas y respuestas de Miss Sonora 2017.



La noche finalizó con Daniela Ochoa Torres quien recibió la corona de su antecesora Norhely Celaya, en presencia de la actual Miss México 2017; Andrea Meza.