"Your name" conmueve hasta las lágrimas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue el pasado martes 25 de julio que algunos afortunados ganadores de las promociones de EL IMPARCIAL tuvieron la oportunidad de ir a la premier exclusiva de la nueva película de animación japonesa "Your Name" (Kimi no na wa), que se estrenará para el público general el próximo viernes 5 de agosto. Más de 50 pases dobles fueron sorteados a través de la página de www.elimparcial.com, donde los ganadores, disfrutaron del filme subtitulado al español.



La conmovedora historia de Taki y Mitsuha, dos jóvenes que intercambian cuerpos entre sí a lo largo de sus vidas y forman un fuerte vínculo más allá del tiempo y la distancia, provocó que varios asistentes de la función premier derramaran lágrimas y recomendara la película a aquellos que, aunque no sean aficionados a la cultura japonesa o la animación, podrían caer ante el encanto de "Your Name".