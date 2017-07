La historia de un "Desconocido"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El actor Guillermo Iván decidió aceptar uno de los mayores retos de su carrera: Darle vida a quien era considerado la mano derecha de "El Chapo" Guzmánen la primera serie original de Cine Latino, "El Desconocido: La Historia del Cholo Adrián", que se estrena hoy a través de dicho canal en Estados Unidos.



"Esta es la primera serie original producida por Cine Latino. Es un proyecto muy ambicioso, con una calidad cinematográfica increíble y más allá de todo eso, narra una historia única y que se atreve a romper arquetipos y clichés sobre el tema", dijo Guillermo Iván en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"A diferencia de otros programas que hemos visto sobre grandes capos, esta historia se basa en El Cholo Adrián,que fue conocido por ser la mano derecha de El Chapo Guzmán. Cuando me invitaron al proyecto me atrajo mucho la idea porque narran la vida del hombre que está atrás de uno de los narcotraficantes más buscados de la historia, quien tiene que ser desconocido, como justo describe su nombre, para hacer su trabajo, y se adentra muy bien en todas las capas humanas", continuó.



El lado humano de "los malos"



Guillermo contó que lo más destacado de la serie, cuya temporada se conforma de nueve episodios, no fue sólo reflejar la crueldad y las experiencias que se viven en el mundo del crimen organizado, pues también felicita la forma en que los guionistas de la serie retrataron a El Cholo Adriáncomo un ser humano que al igual que los demás es capaz de sentir empatía, miedos y debilidades.



"Aquella famosa foto que vimos cuando capturaron al Chapo la última vez, el hombre que estaba justamente a lado suyo es el personaje que inspira la historia, a quien también atraparon ese día. A partir de eso se construyó una serie que diera a conocer a todos quién era esta persona y debo decir que lo que van a ver en el programa es alguien demasiado complejo", agregó.



"Es una persona con muchos defectos, un nivel de crueldad bastante amplio, que creció en un negocio oscuro, pero también como un ser humano tiene grandes debilidades, miedos, siente amor, cariño, compasión en sus momentos y justicia interpretada a su manera", finalizó. Además de Guillermo Iván, algunos de los actores que conforman el elenco de "El Desconocido: La historia del Cholo Adrián" son Estrella Solís, Mario Zaragoza, Scarlet Gruber, Ivonne Montero, y José Ángel Bichir.