Desde Springfield hasta Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Muchas risas, admiración y buen humor fue lo que dejó Humberto Vélez a su paso por Hermosillo durante el show conferencia "¡Anda la Osa!" que se realizó el pasado jueves 16 de noviembre a las 19:15 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



La voz que le dio vida latina a "Homero Simpson", protagonista de la serie animada "Los Simpsons" elevó las expectativas, previo al inicio cuando detrás de una cortina, aún cerrada comenzó a repetir algunas de sus frases más famosas de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera.



Al escucharlo los fanáticos que comenzaban a acomodarse en sus sillas no podían evitar emocionarse y repetirlas junto con sus amigos.



El conocido actor de doblaje platicó, de una manera activa y divertida, los hechos que lo llevaron al momento en que hizo el casting para doblar a "Homero Simpson", el cual jamás pensó que lo llevaría a tal éxito.



Su presentación estilo stand up lo llevó, durante más de una hora a interactuar personalmente con el público, apodando a algunos de los presentes con nombres chuscos durante todo el show y mencionando en múltiples ocasiones frases tanto de "Los Simpsons" como de sus otros personajes, las cuales eran tan bien recibidas con aplausos y risas, siendo "¡Me quiero volver chango!" la más pedida de todas.



Humberto Vélez manifestó sentirse muy feliz en la ciudad de Hermosillo y que planeaba volver mas adelante con un Curso de Doblaje dirigido por el mismo.



Al finalizar el evento le fue entregado un reconocimiento de manos del Dirigente del STIRT Hermosillo, José Cruz Victorín por su labor en los medios de comunicación.



Al ser alguien tan querido y recordado por su actuación y voz, cada fanático posee una frase favorita o especial con la que recuerdan su obra, por ello no sorprendió que la final se creara una larga fila para conocer al actor, pedir que firmaran algún producto de "Los Simpsons" o que les dijera dicha escena personalmente.