Viene "La Leona Dormida" a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La emblemática cantante Lupita D’Alessio vendrá a Hermosillo a celebrar el éxito de su bioserie "Hoy voy a cambiar", con el concierto "Una noche íntima" que ofrecerá en la ciudad el próximo viernes 13 de octubre a las 21:00 horas en el interior de Expo Fórum.



La también conocida como "La Leona Dormida" tendrá una presentación de gala donde hará un recorrido musical por su exitosa trayectoria, con los éxitos más emblemáticos como "Que ganas de no verte nunca más", "Mudanzas", "Acaríciame", "Mi corazón es un gitano", "Inocente pobre amiga", "Ese hombre", "Ni guerra ni paz",entre otras más.



La vida artística de la cantante tuvo sus inicios en Tijuana, con pequeñas participaciones en un programa televisivo conducido por su padre Poncho D’Alessio. Más tarde en 1971 grabó su primer LP gracias a su participación en el Festival Internacional dela Canción Popular.



Luego de participaciones pequeñas en telenovelas (ya sea actuando o interpretando temas musicales), fue en 1978 donde alcanzó el éxito internacional como ganadora del Festival de la OTI.



Fue a principio de la década de los 80’s que se coronó como una de las mejores cantantes del país, con discos como "Ya no regreso contigo", "Ese hombre", "Sentimiento ranchero", "Borraré tu nombre", "Te quiero, cómo te quiero", "Lupita D’Alessio canta a Juan Gabriel", "Sentimiento al Desnudo", "Mentiras" y más.



Una historia de superación



Los hechos de su vida personal, que incluye cinco matrimonios(entre ellos están el actor Jorge Vargas, los futbolistas Julio Canessa y Carlos R. Reynoso; el modelo Cristián Rossen y el cantante Sabú), así como sus adicciones y escándalos, sirvieron de inspiración para la composición de algunos de sus temas y discos más populares, como "Soy auténtica y punto", "En esta noche", "Cuando el amor te besa", "No me pregunten" y más.



Con el tema de telenovela "Algo divino" de la telenovela "Enamorándome de Ramón", Lupita D’Alessio anuncia un nuevo disco que saldrá próximamente.



En la actualidad, se transmite la bioserie "Hoy voy a cambiar", basada en la vida y obra de la cantante, a través de Las Estrellas.



Los boletos para el concierto de Lupita D’Alessio estarán a la venta a partir de este jueves 31 de agosto en Hotel Lucerna, Auditorio Cívico del Estado, entre otros.