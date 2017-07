Dos noticieros, el mismo hombre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

José Díaz Balart es el único presentador de noticias en Estados Unidos que actualmente trabaja en dos cadenas internacionales de televisión en inglés (NBC) y español (Telemundo) y a lo largo de 33 años de carrera periodísticaha sido testigo de varios acontecimientos importantes en la historia universal. El cubano-estadounidense habló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre los mayores impactos de su profesión.



"He presenciado momentos muy fuertes de la historia como la guerra civil en el Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en 1985; ese mismo año también me tocó estar en la Ciudad de México después de ese fatídico terremoto,y desde esos días y hasta el día de hoyhe sido testigo de esos acontecimientos tan fuertes en México, Estados Unidos y otros países del mundo", dijo Díaz Balart a EL IMPARCIAL.



"Las cosas que más me han impactado tienen que ver con la gente. Yo he visto lo mejor del ser humano en las personas más humildes; he presenciado su grandeza y hasta puedo decir que la mano de Dios. Las personas que sienten un dolor intenso y que lo utilizan para ayudar a los demás, eso es lo que yo más valoro", continuó.



Servir a los hispanos



Como presentador de noticias de origen latino que ejerce su profesión en Estados Unido, Díaz Balart procura servir a la comunidad hispanoamericana en dicho país, que en estos momentos vive la difícil situación migratoria con las nuevas reformas del actual presidente Donald Trump."Más que todo, mi responsabilidad la siento como un latino en Estados Unidos que puede tener el privilegio de servir a la comunidad a través de Telemundo de lunes a viernes y los sábados, que me traslado todos los fines de semana a Nueva York, en el Noticiero en directo de NBC News en inglés", agregó.



"Tuve una entrevista algo difícil y conflictiva con Donald Trump la primera vez que hablé con él, que apenas anunciaba su candidatura. Una vez convertido en presidente, almorcé con él y junto a un grupo de presentadores de noticieros principales de Estados Unidos y la verdad, él está muy consiente de que la comunidad hispana es trabajadora, que aporta más que otras cosas a esta economía, y ojalá haya alguna forma de hacerlo recapacitar", finalizó.