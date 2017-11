Quién me ha robadoel mes de... ¡febrero!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Uno de los cantautores más reconocidos de habla hispana regresará a Hermosillo, pues EL IMPARCIAL confirma que Joaquín Sabina visitará la capital del estado con un concierto que ofrecerá el próximo 21 de febrero del 2018 a las 20:30 horas en Expo Fórum.



Esta presentación musical llega a la ciudad en el marco de la gira "Lo Niego Todo"; mismo nombre que tiene la producción discográfica más reciente del cantante, el cual se lanzó el pasado 10 de marzo de este año.



Además de los temas de este disco que realizó en colaboración con el productor y cantante Leyva y el poeta Benjamín Prado; Sabina recordará algunas de sus canciones más populares que datan de mediados de la década de los 80’s a la actualidad, entre los que se encuentran "19 días y 500 noches", "Y nos dieron las diez", "Y sin embargo te quiero", "Contigo", "Nos sobran los motivos", "La canción más hermosa del mundo", "Por el bulevar de los sueños rotos", "Princesa", "Cerrado por derribo", "Quién me ha robado el mes de abril", y más.



El éxito de Joaquín Sabina



El cantante de origen español, tiene 17 discos de estudio en su carrera artística, donde se le suman 5 en vivos y tres recopilatorios. Durante su trayectoria, ha hecho colaboraciones musicales con afamados artistas de distintos géneros como Chavela Vargas ("Noche de bodas"), Ana Belén ("A la sombra de un león"), Olga Román ("Y sin embargo"), Pablo Milanés ("La canción más hermosa del mundo"), Fito Páez ("Llueve sobre mojado"), Alejandro Sanz ("Princesa"), Juanes ("Azul Sabina"), entre otros.



Joaquín no sólo es un artista musical que ha vendido más de 10 millones de libros, pues en su etapa como literato tiene 9 libros publicados con recopilaciones de letras y poemas que publicó en el seminario de la revista española Interviú.



Una oscura etapa



El cantautor pasó por una etapa oscura de su carrera cuando en el 2001 sufrió un infarto cerebral que, aunque no dejó secuelas físicas, le hizo caer en una fuerte depresión que provocó que éste se retirara de los escenarios durante tres años; siendo la "Gira Ultamarina" la que representaría su regreso a la música en el 2005.



Tras su última presentación en Hermosillo el pasado 2013, Joaquín Sabina regresa con una nueva producción musical, por lo que el público no debe perderse la oportunidad de verlo nuevamente en un foro sonorense.



Los boletos saldrán a la venta a partir de este 1 de diciembre en taquillas del Auditorio Cívico del Estado, Gimnasio Athletic Fitnes (Blvd. Colosio pte. Final) y en www.donboleton.com; con precios de 570 pesos (Plata), 1070 pesos (Oro), 1570 pesos (Diamante) y 2370 pesos (VIP).