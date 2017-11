HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos árboles navideños que iluminaban el escenario, cuatro músicos y un camino de Noche Buenas fue lo que dio entrada a Andreas Zanetti al Auditorio Cívico del Estado, donde ofreció la noche del viernes 24 de noviembre su show con temática de Navidad.



"Es la primera vez que monto un show de Navidad…con 36 grados de temperatura en la ciudad", bromeó el showman, que provocó algunas risas y aplausos entre la gente.



Tras varios intentos de presentarse en Hermosillo, el comediante sonorense logró montar su espectáculo en esta plaza, donde, con la ayuda de un enorme piano que le adornaba un moño de regalo, tocó algunas melodías y villancicos, así como alternar la música con su show de stand up y reflexión.



"Hubo un tiempo que durante la crisis económica, Santa Claus mandó cartas a los niños; si, así es, cartas, en donde explicaba que la situación había llegado hasta el Polo Norte y no tenía dinero para juguetes", dijo Zanetti en un momento reflexivo del show, antes de interpretar la pieza "El día que Santa Claus llegó".



Pide a los niños salir del teatro



Antes de pasar a lo que sería su siguiente acto, Andreas Zanetti notó a varios niños entre el público que casi abarrotó el Auditorio Cívico del Estado; por lo que se dirigió especialmente a ellos para pedirles que esperaran fuera del teatro un momento para realizar una dinámica con los adultos.



Todo esto se debió a que en su siguiente monólogo, hablaría con los padres de familia acerca de cómo es que descubrieron que Santa Claus no existía.



"Yo lloraba bien fuerte cuando me enteré que mi tío se vestía de Santa cada Navidad. Me acerqué a él y le pregunté porqué nunca me llevó a repartir juguetes con él", bromeó nuevamente, para ser recibido con carcajadas y aplausos.



Además de ello, reflexionó acerca de cómo los padres de familia, en el afán por cumplir todos los regalos que su hijo pide a Santa, podrían hacerles más mal que bien.



"Padres, recuerden esto, a veces darle a un niño todo lo que pide no es bueno. No importa si llora, si sufre, en algún momento lo agradecerán, porque vivimos en una época donde pensamos que entre más recibimos regalos, más nos quieren", añadió.