Muestra la Danza del Venado en fotografías

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Festival de la Calaca recordará las tradiciones del Día de Muertos del 28 al 30 de octubre en Guaymas, Sonora; y en el marco de su celebración, el sonorense Rubén Artemio Méndez Montoya presentará su exposición de fotografías "Estirpe divina", con temática de la Danza del Venado.



"Me invitó el director del IMCA, Ariel Noriega, a participar con una exposición fotográfica acerca de la danza del venado. Son diferentes fotos de variados paisajes para resaltar el legado que tenemos como Estado. Lo preparé desde hace algunos meses y quise que cada escenario en que se tomaran las fotos hiciera alusión a los distintos ecosistemas de Sonora", relató Rubén Artemio para EL IMPARCIAL.



"Lo que me llamó la atención de esta danza es lo enigmático y la magia que encierra.A pesar de ser tan ancestral, todavía causa admiración a los extranjeros. Es mágico todo lo que se da dentro de la representación de la lucha del bien y el mal, y en sí, para mí significa algo místico que nos sorprende hasta nuestros días. Por eso seleccioné este tipo de fotos", continuó.



La exposición, que se compone de 12 fotografías, permanecerá en la Mansión Sánchez Audeves desde el inicio del festival hasta la finalización del mismo, donde el público podrá ver a los modelos que posaron con auténtica vestimenta Yaqui.



"Uno de los mayores retos para mí fue conseguir las cosas, desde los collares, los vestuarios, los pañuelos, las maracas, los escenarios ideales, hasta todo lo que pueda darle originalidad a la foto y todo se apegara completamente a la realidad. Mi objetivo es que para aquellos que no conozcan Sonora, puedan verla a través de esta danza tan icónica, y quienes son de nuestro Estado puedan enorgullecerse de nuestro folclor", agregó.



"Algunos son danzantes reales. Y otros de ellos son amigos míos o conocidos que modelaron. Lo que quise hacer es que vieran un poco el perfil de esta etnia, por eso, lo que fue el vestuario me lo prestaron los mismos Yaquis. Mi objetivo era presentar la exposición en Hermosillo, pero me hicieron la invitación a este festival y quise aprovechar de una vez para adelantar. Pienso continuar con más fotos para enriquecer los cuadros y agrandar un poco más esta colección", finalizó.