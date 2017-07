Un hermosillense en "Sólo para mujeres"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Además de David Zepeda, otro sonorense forma parte del elenco de galanes que consentirán a sus seguidoras en el espectáculo "Sólo para mujeres" que tendrá su estreno el próximo 22 de septiembre en la Ciudad de México. El hermosillense Rafael Nieves, quien ha tenido participaciones en grandes proyectos como "La Piloto", ahora se prepara para un show que lo desafía a experimentar otra faceta de su carrera.



"Se van a esperar tremendo baile, tremendo físico –risa-, un show tremendo. Yo cuando me comprometo con algo es para darle 100% de mi esfuerzo, así que va a ser muy interesante y picante -risa-, a las mujeres les va a encantar porque aquí se trata de consentirlas. Tenemos una proyección increíble porque contamos con un buen elenco, una gran producción, coreografías padrísima y ni hablar de los vestuarios; todo se hace con mucha calidad", dijo el actor Rafael Nieves en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Me llamó la atención que es una experiencia nueva, porque nunca había hecho algo como esto en mi carrera. Es un reto porque no había experimentado esto antes. Nunca he bailado en un escenario frente a mucha gente y quise intentarlo. A mí me gustan los desafíos, por eso entré", continuó.



"Sergio Mayer vio potencial en mí"



Rafael recuerda el momento en que la oportunidad de participar en "Sólo para mujeres" llegó a su vida, pues después de desayunar con Sergio Mayer, quien es uno de los productores del proyecto, aseguró que éste vio potencial en él para reclutarlo y formar parte del elenco conformado por David Zepeda, Latin Lover, Charly López, Ignacio Casano, Eleazar Gómez y otros más.



"Resulta que mi mánager me propuso un desayuno con Sergio Mayer; entonces nos sentamos a platicar y a él le latió mucho mi perfil, aunque yo soy de las nuevas generaciones de caras nuevas de actores, porque todo el elenco ya son figuras muy reconocidas que llevan muchos años en el medio. Sergio vio un potencial en mí y me ofreció participar en el show para formar parte del elenco y la verdad estoy muy contento de haber aceptado", agregó.



"Quiero demostrar la versatilidad de mi carrera. Quiero ser alguien que pueda hacer teatro, películas, series, y mira, que hasta ahora voy a estar haciendo un show sólo para mujeres –risa-, poder ser multidisciplinario y tener muy buena conexión con la gente en todos los géneros de la actuación es lo que me gustaría seguir haciendo", finalizó.