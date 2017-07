Marisol y sus sueños de pasarela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Marisol Yáñez Canizales es una joven de 22 años de edad que cursa la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y que siempre ha querido participar en un concurso de belleza. Ahora que es una de las 10 candidatas para portar la corona de Miss Sonora 2017, la hermosillense se prepara para convertirse en la ganadora del certamen que se llevará a cabo el sábado 26 de agosto en Villa Toscana.



"Siempre me había sentido atraída por participar en un concurso de belleza, dado que me inclino mucho por todo lo relacionado con este tipo de eventos como las pasarelas y las sesiones de fotos y esta es una gran oportunidad para crecer en este medio, además de conocer a otras chicas de otras ciudades que compartan mis mismos gustos y aspiraciones. Esta participación en el certamen es un gran reto que me ayudará tanto personal como profesionalmente", dijo Marisol Yáñez en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Considero que mis fortalezas para participar en este certamen es que soy una persona carismática, extrovertida, sencilla y amigable,cualidades que hacen sentirme una persona segura de mí misma. Estas fortalezas me han hecho acumular experiencia en mi trabajo como modelo", continuó.



Marisol considera que la belleza de la mujer sonorense tiene varias cualidades, en especial que ésta sabe imponer presencia y seguridad, por lo que quien se convierta en Miss Sonora debe compartir dichas características, además de representar cabalmente a la entidad en el certamen nacional de Miss México. "La presencia física de la mujer sonorense se impone grandemente ante la belleza de las mujeres de otros estados;aunado a la belleza física, las cualidades de la mujer sonorense que destacan son su presencia y su franqueza, seguridad que muestran ante cualquier situación", agregó.



"Debe ser una persona empática, humilde y sensible ante los problemas que aquejan a la sociedad actualmente, capaz de cumplir con el reto que el título le otorga y representar así cabalmente a Miss Sonora".