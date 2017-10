Justin Timberlake regresa al Superbowl

MEXICALI, Baja California(GH)

Después del escándalo que protagonizó junto a Janet Jackson en el 2004, el cantante Justin Timberlake regresa al show del medio tiempo del Superbowl LII.



Por medio de un ingenioso video al lado de su inseparable amigo Jimmy Fallon, el cantante norteamericano Justin Timberlake anunció su regreso por tercera ocasión al show del Medio Tiempo del Super Tazón LII En el video que fue dado a conocer a tráves de la cuenta oficial de Twitter del cantante, se muestra a Fallon y Timberlake haciendo un juego de palabras, donde anuncia “I Do Halftime (Tengo el medio tiempo)…”, mientras celebran.



El próximo Super Bowl se llevará a cabo en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis el 4 de febrero de 2018, siendo éste uno de los eventos más importantes en Estados Unidos.



LA POLÉMICA

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en que Timberlake aparece en un show de Medio Tiempo, puesto que en el Super Bowl XXXVIII en el 2004 compartió con Janet Jackson, generando una de las mayores polémicas en la historia de la NFL.



Al finalizar su número, Timberlake desprendió una parte de la vestimenta del torso de la cantante, dejando al descubierto uno de los senos de Jackson con una estrella, lo que provocó un supuesto veto hacía ambos cantantes.



A partir de este momento la Comisión Federal de Comunicaciones de EU, impuso un tiempo de desfase obligatorio de 5 segundos para las transmisiones de los eventos en vivo.



Después del anuncio del cantante, algunos usuarios de dicha red social, respondieron con mensajes de desaprobación pidiendo que también la cantante Janet Jackson fuera tomada en cuenta para el espectáculo.



Incluso algunos lo llamaron como un logro de ‘privilegios blancos’, de lo cual hasta el momento el cantante no ha hecho referencia alguna.