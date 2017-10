Como mamá,¡No hay ninguna!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 900 personas vivieron el salto de la comedia al drama en la nueva obra de teatro "Conversaciones con mamá", durante su estreno en Sonora el pasado lunes 23 de octubre en el Auditorio Cívico del Estado.



La obra protagonizada por Jesús "Choby" Ochoa y la actriz de 88 años, Queta Lavat, sigue la historia de "Jaime", quien decide visitar a su madre para decirle que se quedó sin trabajo, por lo que se veráobligado a vender el departamento queella habitapara poder costear su lujoso estilo de vida. Tras indagar un poco, "mamá" determinaque todo esto esrealmente idea de su nuera Laura y pese a la proposición de irse a vivir a la casa de Jaime, ella se niegarotundamente.



Sin embargo, conversar con su madre, quedarse a comer con ella en el departamentoy bromear sobre cosas tan banales como el matrimonio, su relación con su fallecido padre, su noviazgo con un hombre de la calle y demás, haceque "Jaime" tomela decisión de no vender el departamento y de pasar más tiempo con su mamá.



Un movimiento inesperado



Luego del intermedio de 10 minutos, el escenario volvió a iluminarse, yel departamento luceadornado con arreglos de flores y rosas por doquier; todas acomodadas por Jaime mientras su madre permaneceen el sillón.



Conforme avanza la escena, el espectador capta cómo el personaje de Jesús "Choby" Ochoa empieza a quebrarse en llanto y deja en sepulcral silencio al público al exclamar "¡Te quiero mamá! ¡No sé porqué no te lo dije antes…!". "Jaime" continuó la conversación con el espíritu de "mamá", quienle convenció de dejar que su novio Gregoriofuera a vivir con él en la casa, y éste le confesó que tras su muerte, había decidido separarse de su mujer.Antes de partir al más allá, el personaje de Jesús "Choby" Ochoa no quiso desaprovechar la oportunidad para decir uno de los diálogos más memorables de la obra: "Fuiste una madre maravillosa"…a lo que ella contestó para cerrar: "Sólo tuviste una madre, y es con lo que te tuviste que conformar".



Una ovación de pie de todos los que asistieron a la obra de teatro se hizo presente cuando Queta Lavat y "Choby" fueron a recibir los aplausos, donde invitaron al productor Rubén Lara al escenario para sentir el cariño del público.