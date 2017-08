Michelle Rodríguez te invita a sus XV's

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La actriz mexicana Michelle Rodríguez es uno de los nuevos rostros de la comedia nacional, pues después de hacer reír en la telenovela "El Bienamado", ahora está lista para el estreno de la tercera temporada de la serie de Blim "40 y 20", que ahora se transmitirá en la nueva barra de comedia "Noches de Buenas" de Las Estrellas.



"Empezaremos el 29 de agosto. Nos tocará los martes en la noche en la nueva barra de comedia y estamos muy emocionados de esta nueva temporada de ’40 y 20’. Vienen muchas cosas padres y situaciones que van a divertirnos a todos muchísimo", dijo Michelle Rodríguez en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"En estos episodios, ‘La Toña’ (su personaje) va a seguir haciendo de las suyas. Esta vez vamos a acompañarla en su fiesta de XV, así que se va a poner buena la cosa –risa- Ella es muy divertida porque es la sirvienta de la casa, pero es súper floja y se mete en problemas porque hace las cosas sin pedir permiso. Es muy padre porque la gente no se imagina en los líos en los que se va a meter ahora", continuó.



Invitados en cada capítulo



Una de las sorpresas que aparecerán en la tercera temporada de esta serie de Blim, que ahora se transmitirá por Las Estrellas, es un actor o actriz como invitada especial en cada capítulo que se meterá en toda clase de líos con los protagonistas de la historia, Jorge Von Rankin, Mónica Huarte y Mauricio Garza.



"Tendremos un invitado especial por capítulo, entonces es mucha gente que viene. Va a estar Gerardo Taracena, Ariadne Díaz, Marcus Ornelas y muchas más personas que van a aparecer para divertirnos a todos. Es muy padre que quieran sumarse a este proyecto porque significa que van por buen camino", agregó.



Para finalizar, Michelle agradece que los proyectos de su carrera estén enfocados a la comedia, pues es el género en el que quiere desempeñarse en su trayectoria artística.



"Hacer comedia es lo que más hago en mi carrera y me gusta mucho. Me siento como pez en el agua y creo que es algo que traigo metido en algún lado y me es más fácil caminar por ese sendero. Hay quienes dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír, y si nosotros cumplimos con esa labor, es excelente", finalizó.



Además de "40 y 20", otras series que formarán parte de la barra de comedia "Noches de Buenas" son "Nosotros los guapos", "Vecinos", "Renta congelada" y "Mita y mita".