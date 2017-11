Michael Pelayo hace homenaje a Fabián Gómez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un logro más para el joven Michael Pelayo, quien recientemente lanzó un disco homenaje al cantante sonorense Fabián Gómez; quien también se involucró en la producción de este material.



"Yo estoy cantando sus éxitos. Yo sé que él tiene su trayectoria, su forma de cantar, y primero que nada, gracias a Fabián por dejarme homenajearlo de esta manera", dijo Michael Pelayo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Fue una sorpresa. Yo dije ‘¿Cómo que me andan haciendo un homenaje?’ Este disco lo dirigí, cantamos a dueto, y estoy muy agradecido, porque es de Doulgas, Arizona, pero tiene a toda la gente de Sonora", continuó Fabián Gómez en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Michael aseguró que este material pronto estará disponible en redes sociales, donde a través de 10 temas rememora la carrera de Fabián Gómez, con distintos matices de ritmos entre los que hay cumbias, románticas, boleros, y más.



"Pronto tendremos todo en las redes sociales, para que empiecen a escuchar los temas. Viene próximamente un video. No sabemos cuál tema porque la gente es quienes van a escuchar. Son canciones que escogimos para este gran disco y viene romántico. Este disco tiene 10 temas. Viene lleno de cumbias, romántico, viene bolero, rancherito y para todos los gustos", agregó Michael.



"Fabián Gómez es una persona muy especial, que cuida la música norteña. Que cuida su música, que cuida sus canciones y es un honor que me dejara cantar sus canciones. Yo sólo puse un poquito de mi voz para cantar sus temas", enfatizó.



Por su parte, el intérprete sonorense dijo sentirse honrado por el homenaje que Michael Pelayo realizó para él, y el gusto que fue intervenir con la producción de este material.



"Este disco yo lo dirigí poquito. El estilo que tiene es muy bueno. Quiero que a todos nos apoyen porque son canciones de su servidor. Es un proyecto al que le tengo fe, pero más a este chico, que esta en la plena gloria", finalizó.