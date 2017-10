Regresa a la "Voz..." sin su gemela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La primera vez que la guaymense Lizeth González pisó el gran escenario de "La Voz…México" fue en el 2014 (durante la cuarta temporada del programa), y en compañía de su gemela Lisbeth.



Pero el pasado 22 de octubre, la joven volvió al programa durante la segunda etapa de audiciones, como una forma de sanar la pérdida de su hermana, quien falleció en enero del 2015.



"Realmente fue algo muy emotivo. De forma personal, tuve que concentrarme de más para que el recuerdo y los sentimientos no me ganaran. Tengo que sacar el coraje de seguir adelante y sí fue difícil, pero afortunadamente logré voltear tres de las cuatro sillas y eso me hizo feliz", dijo Lizeth González en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Esta es una manera de sobrellevar la situación, de superar ciertos retos que yo ya sentía que había en el camino; ciertos escaloncitos para ver si podía pasar y todo. Afortunadamente, el apoyo de Yuri después de voltear la silla, automáticamente se sintió de forma personal. Trato de manejar los sentimientos y tratar de hacer las cosas lo mejor posible", continuó.



Un ciclo que cerrar



Después de lograr que las sillas de Maluma, Laura Pausini y Yuri voltearan durante su interpretación de "Pienso en ti" en las audiciones, Lizeth decidió volver a vivir esta experiencia con la cantante de "Maldita Primavera", pues aseguró que con su ayuda podría cerrar el ciclo que le dejó la muerte de su gemela.



"Mucha gente me está preguntando '¿Por qué no escogiste a Maluma?' –Risa-,pero era más bien como personal el regresar con Yuri. Era algo que yo necesitaba cerrar con ella, como parte de mi sanación. Este camino tenía que seguirlo con Yuri y eso lo decidí desde el momento en que supe que ella era uno de los cuatro coaches de esta nueva temporada", agregó.



"Siento que en la emisión pasada en que estuve con Lisbeth se frenó todo muy rápido para nosotras. Las dos decíamos que pudimos haber llegado más lejos. Quiero cerrar este ciclo y comenzar uno nuevo ahora como Lizeth González, alguien que tiene todas las ganas de seguir adelante y que cantará sin importar lo que ocurra", finalizó.



Lizeth es la segunda sonorense en la sexta temporada de La VozMéxico. El pasado domingo, durante la primera etapa de audiciones, el caborquense Johan Sotelo se unió al programa como parte del equipo de Laura Pausini.