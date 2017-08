Lista para ceder la corona

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La sonorense Noherly Celaya está lista para ceder el título de Miss Sonora a la próxima representante estatal en el certamen que se realizará este sábado 26 de agosto en Villa Toscana.



Su éxito la llevó a convertirse en Top Model of the World México y a convertirse en la segunda finalista de Top Model of the World 2017, en la etapa internacional que se llevó a cabo en Egipto el mes pasado.



"Estoy contenta de haber participado en ese concurso porque se enfoca a modelos. No tanto a Misses, entonces yo en este momentome desarrollo en el modelaje profesional en la Ciudad de México, en una agencia llamada Queta Rojas. Para mí fue como una puerta más que se me abrió en ese ámbito, y no sólo como reina de belleza", dijo Noherly.



"Fui segunda finalista de Top Model of the World. Todo esto fue gracias a mi triunfo como Miss Sonora 2016. De hecho me llegaron muchas oportunidades gracias a eso y hubo muchísimo crecimiento. Me desarrollé en muchos aspectos y ahora puedo desenvolverme en varios aspectos de la vida y de verdad estoy muy agradecida con la organización porque me apoyaron por completo", finalizó.