HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde Springfield hasta Hermosillo, viene la voz de uno de los personajes más emblemáticos de los dibujos animados: Homero Simpson.



El actor Humberto Vélez visitará por primera vez la capital del Estado con el show de doblaje stand up "¡Anda la Osa!",el próximo jueves 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio Cívico del Estado, donde recordará su trabajo como el protagonista de la serie animada "Los Simpsons" durante las primeras 14 temporadas.



Originario de Orizaba, Veracruz, Vélez inició su carrera en el doblaje en 1982 con el personaje "Gargamel" de la serie animada de "Los Pitufos" durante un episodio. Desde entonces, es uno de los pocos actores que a la fecha siguen activos en el campo del doblaje de voz, Humberto Vélez se destaca por participar en películas y caricaturas como "Escandalosos", "Un show más", "Dragon Ball Super", "Piratas del Caribe", "Big Hero 6", "Futurama", "Monsters Inc.", "Los Locos Addams", "Winnie Pooh", "Shrek", "Stuart Little" y más.



Humberto Vélez terminó su trabajo como voz de "Homero Simpson" desde el 2005 por un conflicto con el sindicato mexicano de la ANDA y la empresa "Grabaciones y Doblajes Internacionales", siendo reemplazado por Víctor Manuel Espinoza, quienhasta la fecha continúa doblando al protagonista de la serie.



Actualmente, Humberto hace tanto cine como teatro y locución, además de impartir talleres de doblaje de voz, conferencias y continuar su trabajo como actor de voz para muchos personajes de películas, caricaturas, series, entre otros.



Para aquellos que asistan a la conferencia show de doblaje "¡Anda la Osa!", los boletos ya están a la venta en Anime Shop (dentro de Galerías Mall), Mundo del Cómic (Calle Profesor Manuel M.L. Radillo 14, San Benito), The Cave Coffe (Pabellón Reforma, local k-1) e Imperial Diseño (Por fuera del tianguis Héctor Espino); con precios de 150 (boleto general), 200 pesos (boleto VIP) y 250 pesos (boleto VIP que incluye autógrafo y foto con Humberto Vélez).