Higareda y Chaparro caen "de volada" por Hermosillo

Ser actor no es fácil y muchas veces entre viajes y llamados los famosos deben levantarse en la madrugada para continuar con sus jornadas, así como lo hicieron Martha Higareda y Omar Chaparro, quienes desde muy temprano viajaron de Guaymas al aeropuerto de Hermosillo, pues su vuelo era de los primeros de la mañana.



Después de grabar varias escenas de la película "Todas caen" o "Todos caen" (el título está por definirse), los actores mexicanos estuvieron "de paso" en Hermosillo donde tomaron su avión de regreso a la Ciudad de México.



Chaparro se dio tiempo para comentar qué se siente estar nuevamente en el Estado de Sonora: "Estoy muy feliz porque tuve oportunidad de conocer los bellos paisajes del Estado, los cuales tuve la oportunidad de disfrutar mientras grababa escenas para la película, pero sobre todo estoy contento porque las escenas quedaron muy bien y el clima estaba muy agradable", declaró Omar en el aeropuerto Ignacio Pesqueira.



Por otro lado, Martha Higareda reveló detalles de su estancia mientras se dirigía a documentar su equipaje: "Me siento muy contenta de volver a Sonora y sobre todo de grabar parte de esta película en San Carlos, es un lugar muy bonito que conocí hace tiempo cuando vine de vacaciones en tour por Sonora".



Agregó sentirse muy contenta de trabajar al lado de Omar Chaparro pues ya habían trabajado juntos anteriormente.



"Ya nos conocíamos y por ello ha sido muy padre trabajar juntos. Después de la mancuerna que hicimos en 'No manches Frida' se hizo una bonita amistad y me da gusto volver a coincidir con Omar en un mismo proyecto", declaró.



Miriam se suma al filme



Otra de las actrices que será parte de esta película es Miriam Higareda, hermana de Martha, quien visitaba por primera vez San Carlos,y quedó admirada de la belleza de los paisajes desérticos y marítimos.



"Sí voy a parcticipar en la película", declaró Martha sin dar más detalles y aseguró que, aunque tiene más proyectos en puerta, aún no puede hablar de ellos.



Ahora sólo queda esperar a que los actores y la producción den a conocer la fecha de estreno de dicha cinta, en la cual se podrá admirar también los paisajes de Sonora.