Así me gustan Pau y Davo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los hermanos Paulina y David Holguín nuevamente pusieron sus voces para otra producción de Juan Osorio, pues tras el éxito de "Para estar contigo" del melodrama "Sueño de amor", ahora los jóvenes cantantes sonorenses pusieron el ritmo con su nuevo tema "Así me gustas" para la telenovela "Mi marido tiene familia". Tras grabar escenas para el videoclip oficial del sencillo en Hermosillo, cuyas locaciones fueron la Plaza Bicentenario, la Casa Hoeffer, un antro de la localidad y escenarios de Bahía de Kino, los hermanos Holguín dieron a conocer que pronto tendrán una actuación especial dentro del programa protagonizado por Zuria Vega y Daniel Arenas.



"Tuvimos una participación en la novela. Justo antes de venir, nos llamaron para ir a actuar y ahí tuve mi línea –risa- de la música a la actuación y pronto nos verán en una pequeña parte de la novela", dijo Davo a EL IMPARCIAL.



"Es una escena importante y estuvo superpadre que nos involucraran, porque es el tema romántico de la pareja juvenil de la novela que son Daniela (Laura Vignatti) y Gabriel (José Pablo Minor). La conexión es padrísima y lo comprobamos cuando grabamos con ellos. Digamos que pasará algo superimportante para los fans, algo que ellos están esperando y por supuesto también nos verán cantando", continuó Pau para EL IMPARCIAL.



Quieren disco para este año



Promocionarse a través del lanzamiento individual de sencillos ha sido una fórmula que les sirvió bastante bien a los hermanos Holguín, sin embargo, aseguraron que ya sienten la necesidad de sacar un disco con temas originales, por lo que comenzarán a trabajar en ellos, además de la promoción de una nueva canción que se dará a conocer muy pronto.



"Si hubiéramos sacado un disco muy apresurado, no entrarían temas como este como reggaeton o balada, ya que te encasillas mucho en un género musical. Como vamos sencillo por sencillo damos un giro diferente, la gente no lo ve raro, incluso a todos les está gustando muchísimo. A mí me encantaría que quedara el disco para este año", agregó Pau.



"Estamos en pláticas para maquilarlo para ver qué composiciones vamos a meter. Ya tenemos Davo y yo un tema que está listo y terminado, hasta producido en Miami –risa-, es una balada porque espero sacarla muy pronto, pero ahorita estamos entregados a la promoción de ‘Así me gustas’ que hasta haremos una gira por México para que la gente la siga escuchando", finalizó.



El tema "Así me gustas" estará disponible en plataformas digitales de música a partir de este viernes 28 de julio.