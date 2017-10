El 'Knock out' de la fama

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(Beatriz Araque)

"El César" era apenas un pequeño de cinco años cuando decidió que le gustaba el boxeo, pasaron muchas cosas entre su niñez y su ascenso a la fama, antes de convertirse en un reconocido campeón mundial. Es por ello que Julio César Chávez decidió contar a sus fans, a través de una bioserie, el largo y difícil camino que tuvo que recorrer antes de convertirse en el ídolo de las multitudes.



Sobre el proyecto que fue lanzado a través del canal de paga Space, y que se puede ver también por Telemundo, la leyenda del box comentó en exclusiva para EL IMPARCIAL: "Afortunadamente le ha gustado mucho a la gente, sobre todo la actuación de Armando Hernández, que me interpreta a mí; la serie está por Space por cable y ha sido un total éxito".



"En un principio yo no quería aceptar que la hicieran porque sabía que había cosas fuertes que yo no quería recordar, cosas que me pasaron en la vida real. Como saben, tuve una adicción e hice mucho daño a la gente que más quería, a mi familia. Al contar todas esas cosas lógicamente me duele, pero son cosas que viví, son reales pero también hay cosas que son fantasía", advierte.



Chávez comenta que una de las situaciones que más trabajo le costó revivir fue su etapa de adicto: "Lo más feo que me pasó fue mi adicción, allí viví muchos momentos difíciles, pero a través de la serie los reviví y afortunadamente llevo 9 años limpio, sólo por hoy, estoy bien gracias a Dios. Tengo dos clínicas de rehabilitación.



Me ha costado mucho trabajo, ha sido difícil, duro, pero estamos tratando de salvar todas las vidas que se puedan, ya que esta enfermedad no nada más arrastra a deportistas, sino a gente de todas las clases sociales", señala.



Mensaje contra las adicciones



Julio César Chávez dijo que está feliz tras haber superado sus adicciones y haberse convertido en un promotor de la vida libre sin drogas: "En las clínicas de rehabilitación tratamos de atender y prevenir las adicciones, actualmente es muy difícil ya que la juventud está muy echada a perder, hay drogas que en el pasado no había.



"Nos llega gente con problemas muy serios, pero lo increíble de esta casa de vida es que pasan los días, pasan los meses y ves cómo la gente va reaccionando, cómo su ‘daño irreversible’ empieza a quitarse. Empiezan a creer en Dios, en la familia, porque cuando llegan sólo creen en la droga".



En "El César", los fans verán la vida del boxeador desde que tenía 5 años y soñaba con su éxito: "Estaba convencido de que quería ser campeón del mundo y gracias a Dios lo logré pero me costó, no fue fácil. Decir ‘90 peleas invicto’ es sencillo, pero me tenía que levantar a las 5 de la mañana a correr, tenía que entrenar todos los días, hacer dieta; yo no conocí las fiestas hasta los 26 años; fue sacrificio, perseverancia y mucha la disciplina", revela.



"El César" consta de 26 capítulos y cuenta la vida del boxeador desde el año 1984 a 2010.