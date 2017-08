Lo que sea por amor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pocos saben que hay una actriz sonorense en la nueva telenovela “El Vuelo de la Victoria” de Las Estrellas, y esa es Eva Cedeño, quien se convertirá en la antagónica que hará lo que sea por el amor de Andrés (Mane de la Parra), incluso si debe quitar de su camino a la protagonista de la historia (Paulina Goto).



“¿Qué puedo decir de Cristina? Es un personaje complejo. Es alguien que donde pone el ojo, pone la bala. Es una mujer muy decidida, calculadora y astuta. Ella no llegó siendo mala, sino que tomó malas decisiones por las circunstancias que se le fueron presentando. Al final es una persona común y corriente, pero tiene un amor mal encausado”, dijo Eva Cedeño en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Ama a Andrés, y es capaz de hacer de todo por él. Cristina cree mucho en el amor, y está obsesionada con el cariño que no obtuvo; uno con el que no se sintió identificada y ella va por lo que quiere. En su profesión lo ha tenido todo, en su familia también, dinero y más; pero le falta eso. Ha sido capaz de dejar su dignidad atrás, de ponerse en contra de sus padres, de mentir, de traicionar y más”, continuó.



Trabajo arduo



Quien fuera una de las 12 finalistas del certamen “Nuestra belleza Sonora” en el 2008 y tuviera su debut en las telenovelas con “A que no me dejas”, trabaja arduamente para reflejar perfectamente a su personaje, pese a comentarios acerca de su vestuario o su forma de actuar en la historia.



“Es a lo que me refiero cuando digo que toma malas decisiones. Es lo malo que a veces nos pasa; Cristina es de las que no pregunta ni pide consejos, ella sólo lo hace. No le importa lo que hay alrededor pasa por encima de todo por conseguir sus objetivos. Incluso me han preguntado por su vestuario polémico y yo digo ‘Sí, porque ella es así, se siente sexy y no le importa si está en el campo, en el lodo, en el campo, se siente divina’. Hace las cosas como las toma: de forma impulsiva”, agregó.



“Me preparé mucho para este papel. Antes de empezar la novela, hacemos lecturas con los directores y productoras, además de los personajes con los que vas a convivir al aire. Nos juntamos y platicamos, nos dicen cómo son ellos y qué grado de villanía o bondad tienen y a partir de ahí nos construimos. Me di cuenta de lo que debía hacer y no para que Cristina sea única y no se parezca a nada que no se haya hecho antes”, finalizó.