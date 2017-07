Miss Nogales quiere ser Miss Sonora

(GH)

Con 19 años de edad, Grecia Vega Chávez sabe que su meta es convertirse en la próxima Miss Sonora en el certamen que se llevará a cabo el sábado 26 de agosto en Villa Toscana y para ello ya subió un escalón al convertirse en Miss Nogales. La joven ahora está lista para el siguiente paso y sabe que su actitud y sus ganas de salir adelante la ayudarán a coronarse como la ganadora.



"El año pasado que comenzó el certamen tuve la oportunidad de conocer más a fondo de qué va Miss Sonora y me gustó muchísimo el giro que tiene, porque se mezcla belleza con acciones altruistas y busca empoderamiento y desarrollo de la mujer", dijo Grecia Vega en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Este año participé en Miss Nogales, y gracias al apoyo de mi familia y amigos me decidí para hacer el casting estatal. Creo que mis mayores fortalezas para Miss Sonora son mi actitud, las ganas de ayudar y de triunfar y que puedo adaptarme a cualquier situación", continuó.



Grecia considera que quien porte la corona de Miss Sonora no sólo debe ser bella físicamente, pues también debe portar la estafeta de la mujer sonorense, que en sus palabras, es alguien amable, inteligente y sencilla. La estudiante de tercer semestre de Turismo afirmó que dará lo mejor de símisma durante el certamen estatal para demostrar que puede ser digna representante de la entidad para la etapa nacional en Miss México.



"Sonora es un estado lleno de mujeres hermosas, pero sobre todo de personas amables. Sin duda yo creo que lo que hace bello a un lugar es su gente, el trato que tienen con los demás y la identidad que se siente al tratar con una persona sonorense; eso es lo que nos hace distinguirnos", agregó.



"Más allá de la belleza, Miss Sonora debe ser una persona trabajadora, sencilla, inteligente, amable y decidida,con ganas de ayudar y de representar como se debe a nuestro bello estado", finalizó.