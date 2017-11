Rinden homenaje al talento de Plácido

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA(GH)

Con ovaciones a su talento y a su exitosa trayectoria, Plácido Domingo fue reconocido durante la celebración del 50° aniversario de la primera presentación que ofreció en Los Ángeles, California, evento en el que declaró que planea volver a Sonora para un concierto.



"Hace un año y un mes estábamos por allá, en el concierto del estadio, hay que ir planeando algo para volver a presentarnos en Sonora, vamos viendo eso", declaró en exclusiva para EL IMPARCIAL.



El que es conocido como uno de los "tres grandes tenores" ofreció un magno concierto y posteriormente una gala, la noche del viernes 17 de noviembre en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, California, para festejar que en esa misma fecha, pero en 1967, realizó su debut en la ciudad estadounidense.



México y Sonora presentes



La velada inició con la alfombra roja donde desfilaron algunas figuras artísticas del cine, la televisión y la música, como fue el actor mexicano Demián Bichir; la actriz Hellen Mirren, ganadora de los cuatro premios principales del cine (Oscar, BAFTA, Globo de Oro y Sindicato de Actores), el tenor sonorense de talla internacional Arturo Chacón y más; así como el mismo Plácido Domingo acompañado de su esposa Marta Ornelas, su hijo Álvaro, su nuera Renée Álvarez y sus dos pequeños nietos, Álvaro y Plácido.



En punto de las 19:15 horas de la noche, el Dorothy Chandler Pavilion cerró sus puertas y con la pieza instrumental "Bacchanale" de Camille Saint Saens, dio inicio el concierto de aniversario de Plácido Domingo, donde, a través de una enorme pantalla situada en el escenario, se proyectaron imágenes y fechas de las presentaciones del tenor en Los Ángeles desde 1967 hasta la fecha.



Se juntan estrellas de la ópera y la farándula



Una celebración de aniversario de Plácido Domingo no podía descartar la participación de los tenores, sopranos, y cantantes de ópera que le han acompañado a lo largo de los años en distintas presentaciones. El sonorense Arturo Chacón-Cruz acompañó a "su padrino" durante el acto 2 final de "Simon Boccanegra", junto a la artista puertorriqueña Ana María Martínez.



Cantantes del programa de Jóvenes Artistas de la Ópera Domingo-Colburn Stein también se hicieron presentes, entre los que estaban Juan Carlos Heredia, Liv Redpath, Theo Hoffman, Carlos Enrique Santelli, Brian Michael Moore, Michelle Siemens, Taylor Raven y Joshua Wheeker.



Pero además del género operístico, dos artistas destacaron por su peculiar participación: Garth Brook, cantante de country, apareció en el escenario para interpretar "What i´m thankfull for", antes de agradecer públicamente a Plácido Domingo por la invitación.



Posteriormente, la cantante y actriz Uzo Aduba, a quien se le conoce por su personaje "Suzanne ‘crazy eyes’ Warren" de la serie "Orange is the New Black" cantó "I could have danced all night" de "My Fair Lady".



Domingo, junto a todos sus invitados, cantantes y el coro de la Ópera de Los Ángeles salieron al final para cerrar con "Tutto nel mondo è burla" de "Falstaff" y así pasar a una cena de gala exclusiva en el escenario del mismo recinto junto a familiares, amigos e invitados especiales.