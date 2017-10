Steve Aoki viene a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por primera vez en Hermosillo, el DJ y productor estadounidense Steve Aoki visitará la ciudad para presentarse el próximo 10 de noviembre a las 21:00 horas en Ragna Disco Club.



El músico, cuyo nombre real es Steven Hiroyuki Aoki, dará un concierto con algunas de las mejores mezclas de su discografía, donde figuran títulos como "Pillowface and his airplaine chronicles" (2008), "Space Dust Mix" (2008), "I love Techno" (2010), "Sessions Seven" (feat Stafford Brothers y Tommy Marsh, 2011) y "Wonderland Remixed" (2012).



Steve Aoki es reconocido mundialmente con el séptimo lugar en la lista de "Los 10 mejores DJ del mundo" según la encuesta anual de la revista DJ Magazine.



También es conocido por ser el fundador de su propio sello discográfico: Dim Mak Records, que trabajó con algunos otros artistas del gremio de la música electrónica como The Bloody Beetroots, The Chainsmokers, Bloc Party, Deorro, Keys N Krates, entre otros. Otra faceta artística de Steve Aoki es su agrupación Weird Science, la cual conforma junto con Blake Miller, con quien ha hecho producciones como "Sensual Seduction" de Snoop Dog, "Work Work Work" de The Rakes, "Slow me down" de Emmy Rossum, "Control" de Metro Station" y más.



El favorito de muchos famosos



Ha hecho remixes de populares canciones como "Welcome to the Black Parade" de My Chemical Romance, "La prisión" de Maná, "Dacin’ Machine" de Michael Jackson, "Government Hooker" de Lady Gaga, "Dangerous" de David Guetta y otras, que podrían formar parte de su repertorio en su presentación en Hermosillo.



El trabajo de Aoki también se aplaudió en importantes entregas de galardones de la industria de la música, como el Billboard a "Mejor álbum de mezclas del año" en el 2008 y la nominación a "Mejor álbum de música dance/electrónica del año" en el 2013.



No te pierdas de este evento exclusivo para mayores de edad. Los boletos están a la venta en taquillas del Auditorio Cívico el Estado, Ahorro Cel Plaza Sahuaro, Ahorro Cel Plaza City Center, Hotel Lucerna y www.sonoraticket.com; con precios de 1300 pesos (Dance Floor) y 2500 pesos (VIP).