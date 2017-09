Bono, con México, la mujer y el mundo

GLENDALE, Arizona()

El mensaje de apoyo a los mexicanos es claro y total: Bono inició su

concierto dando las gracias en idioma español antes que en inglés; el líder de U2 también mencionó su solidaridad por el sismo para más tarde lanzar una estocada con la pregunta:“¿Qué no está este lugar está lleno de soñadores?”, en clara referencia a los “dreamers”, es

decir, latinos que emigraron desde pequeños a Estados Unidos y siguen sin regularizar su estancia.



Periódico EL IMPARCIAL y un grupo de ganadores disfrutaron del concierto perteneciente a la gira “The Joshua Tree Tour”, celebrado el pasado martes 19 de septiembre en el University of Phoenix Stadium de Glendale, Arizona.



En la descomunal pantalla de 60 metros de ancho y 14 de alto se ilustró el discurso político del músico, que tocó fibras sensibles

al incluir en su concierto temas de importancia social como la

situación de Siria (durante la interpretación de “Miss Sarajevo”)

y al mostrar a civiles, hombres y mujeres, con cascos de soldados

“tocados por la guerra”.



La banda tuvo su propio manifiesto contra la violencia de género y por ello rindió homenaje a las mujeres y al feminismo con “Ultra Violet (Light My Own Way)”, tema durante el cual se proyectaron imágenes de líderes, activistas y artistas que iban desde Lena Dunham y Michelle Obama hasta Malala Yousafzai.



Esta canción fue dedicada también a “las mujeres de lugares muy lejanos que no sabemos que existen, pero insisten, persisten y resisten”; tal como citó Bono durante el concierto.



DEL PASADO A 2017



A las 21:30 horas de la noche, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen arrancaron su show con la canción “Sunday Bloody Sunday”.

“¿Cómo están esta noche?” saludó el vocalista Bono en inglés para luego agradecer en español.



“Muchas gracias, ‘thank you'. Gracias por tener fe en nosotros; tenemos fe en ustedes”, declaró al terminar “New Years day”.



El recinto se iluminó con las luces de miles de celulares con el tema “America”, para luego dar paso a “Pride (In the Name of Love”, que tuvo como mensaje por parte del líder de U2: “¡Seguimos esperando que la gente despierte!”.



¡Y SE ENCIENDE LA PANTALLA!



Sobre un paisaje malva apareció el árbol erguido de Josué, emblema oficial de la gira “The Joshua Tree”, lo que hizo un recorrido nostálgico por los temas del disco que les valiera su primer premio Grammy.



Una carretera en blanco y negro ilustró la canción “Where the streets have no name”, mientras que Bono aclaró lo siguiente: “Nada cambia, todo cambia ¡no importa!”. Después de ello, la noche continuó con las canciones más coreadas del concierto: “I still haven't found what im looking for” y “With or without you”. El segmento dedicado al disco de 1987 terminó para dar paso a temas de otros álbumes de U2.



Una enorme luna llena de color rojo y unas manos que dicen “amor” y “odio” se proyectaron mientras U2 interpretó “One Tree Hill”; “Mothers of the Disappeared” muestra el dolor de las madres que pierden a sus hijos con mujeres que sostienen una vela entre sus manos.



El momento de mayor ritmo correspondió a las canciones “Beautiful Day” y “Elevation”, que el público coreó con todas sus fuerzas.



La pantalla se apagó unos instantes, pero aún hubo tiempo para otro tema más: U2 consientió a sus fans con “You are the best thing about me”, el cual es el primer sencillo de su más reciente álbum “The songs of experience”.



“Un país que es construido por la esperanza no puede ser destruido por el miedo”, se despidió Bono, para dedicar a quienes son hermanos, pareja, compañeros, amigos, el último tema de la noche: “One”.