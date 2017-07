Yesenia va por el reto de su vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con casi un mes de espera para el certamen de Miss Sonora 2017 que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en Villa Toscana, la hermosillense Yesenia Córdova Trujillo, de 21 años de edad, está lista para enfrentar el reto de su vida y convertirse en la reina que represente a la entidad en la etapa nacional Miss México.



"El poder enfrentar un nuevo reto en mi vida, en el cual pueda demostrarme que a base de disciplina, preparación y constancia puedo lograr con éxito cada objetivo que me proponga para ser y mejorar los aspectos de mi vida siendo coronado cada objetivo a base de todo ese esfuerzo", dijo Yesenia Córdova Trujillo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Voy con todas las ganas de proyectar de manera interna y externa el ser humano que soy. Me considero una persona capaz y segura en todos los aspectos, gracias a todos los valores que se me inculcaron desde niña en mi familia", continuó.



Una mujer de valores



Como una mujer segura y capaz de reflejar los mejores valores de la sociedad es como la estudiante del noveno cuatrimestre de la Ingeniería en Gestión de Proyectos considera que debe caracterizar a Miss Sonora 2017, por lo que se esforzará para ser digna representante de belleza de este certamen.



"Miss Sonora debe ser una mujer que cuenta con la seguridad y capacidad necesaria de transmitir a nuestra sociedad los valores y sobre todo una fortaleza para cumplir con una gran labor altruista en favor de los que más nos necesitan", agregó.



"Yo creo que las mujeres sonorenses nos caracterizamos por su grandeza en todos los aspectos, ya que además de ser bellas, trabajadoras e inteligentes, contamos con esa calidez y fuerza necesaria para brillar con luz propia día con día", finalizó.