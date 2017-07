HERMOSILLO, Sonora(GH)

Chester Bennington, el vocalista principal de la afamada banda de rock Linkin Park, se suicidó ayer 20 de julio del 2017 a los 41 años de edad.



Según el portal TMZ, el músico originario de Phoenix, Arizona, se ahorcó en su residencia privada en Los Palos Verdes, en Los Ángeles, California, donde su cuerpo fue hallado por la policía local en punto de las 9:00 horas de este jueves.



La noticia fue confirmada por Mike Shinoda, integrante de Linkin Park, quien a través de su cuenta oficial de Twitter afirmó a sus seguidores que el suicidio de Chester era verdad y que la agrupación publicaría un comunicado al respecto.



"Devastado y con el corazón roto, pero es verdad. Publicaremos un comunicado oficial en cuanto lo tengamos", escribió el músico.



El cantante de Linkin Park declaró en el pasado que había considerado suicidarse, luego de confesar que fue abusado sexualmente por un hombre mayor cuando era un niño, lo que lo afectó profundamente y le hizo caer en las drogas y el alcoholismo.



Su trayectoria



Fue en el año 2000 que Chester se dio a conocer con "Hybrid Theory", el álbum debut de Linkin Park, el cual tuvo una respuesta sorprendente que le atribuyó el certificado Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America).



Junto a Linkin Park, Chester publicó discos de estudio como "Meteora", "Minutes of Midnight", "A thousand suns", "Living things", "The hunting party" y el más reciente "One more light".



Aunque su carrera fue más relacionada a Linkin Park, Bennington también se atribuyó el éxito de su banda Dead by Sunrise que fundó en el año 2005, y también ser el vocalista del grupo Stone Temple Pilots en el 2013 con quienes interpretó el single "Out of time".



Chester fue reconocido como una de las figuras más influyentes del rock metal; incluso se le dio el puesto 46° en la lista "Los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos" de la revista Hit Parader.



Chris Cornell, un amigo hasta la muerte



Chester Bennington no sólo coincidió con Chris Cornell durante las colaboraciones que realizaron juntos como "Hunger Strike" o "Crawling", pues además se sabía que ambos eran amigos muy cercanos. El vocalista de Linkin Park fue uno de los primeros artistas en manifestarse cuando se dio a conocer la noticia del suicidio de Cornell el pasado 18 de mayo con una emotiva carta donde externaba su luto.



"Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. No puedo imaginar un mundo sin ti en él….", decía el comunicado publicado por Chester, quien en el funeral de Chris interpretó el afamado tema "Hallelujah" de Leonard Cohen.



Para sorpresa de los fans, el vocalista de Linkin Park se suicidó el día en que el cantante de Audioslave cumpliría 53 años de edad y a poco más de dos meses de su muerte. Ambos decidieron quitarse la vida del mismo modo: Ahorcándose.



En su muerte, estrenan sencillo



Horas antes de darse a conocer la noticia del suicidio de Chester Bennington, el canal de Youtube oficial de Linkin Park había estrenado el videoclip de su nuevo sencillo "Talking to myself", de su más reciente álbum "One More Light" que lanzaron a la venta el 19 de mayo.